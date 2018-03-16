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Дженнифер Лопес не спешит выходить замуж за Алекса Родригеса


Добавлено: 16 мар 2018 в 07:00, Категория: Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес не спешит выходить замуж за Алекса Родригеса

48-летняя Дженнифер Лопес в шикарной форме. В фотосессии для апрельского номера журнала Harper’s Bazaar она показала шикарные формы в оригинальной фотосессии. В интервью звезда решила поделиться подробностями отношений с Алексом Родригесом. Как сообщает звезда, связывать себя узами брака она не спешит.

«Я верю в брак, и я бы очень хотела встретить старость, будучи в серьезных отношениях. Но сейчас я не хочу спешить. Мы отлично понимаем друг друга, чем могут похвастаться далеко не многие пары.» — сказала она.

В их отношениях абсолютная идиллия. Алекс нашел общий язык с детьми Дженнифер — 10-летними Максом и Эммой, а Лопес в свою очередь подружилась с детьми Родригеса — 13-летней Наташей и 9-летней Эллой.

Хоть и тема херассмента немного утихла, артистка затронула и ее во время интервью. Даже Дженнифер подверглась сексуальному насилию. «Один режиссер попросил меня снять рубашку и показать свою грудь. Конечно, я не сделала этого. Я помню, как билось мое сердце, я была в ужасе от того, что работала с этим мужчиной. Это был один из моих первых фильмов,» — поведала она.


Сейчас, по словам звезды, она добилась очень многого и теперь может рассуждать о том, какие ошибки совершала в молодости. «Когда я была моложе, я постоянно была счастлива только наполовину, другая же часть меня была несчастна. Теперь я знаю, кто я такая и чего я хочу. Я знаю все свои сильные и слабые стороны. Я из Бронкса, и я всегда знала, что должна найти свой путь и доказать самой себе, что многого смогу добиться сама,» — заключила она.

Своих детей Лопес очень любит и недавно поздравила их трогательными сообщениями. «Макс, ты мое сердце, моя любовь, мой свет. Ты делаешь каждый мой день ярче своей заботой, добротой, любовью и пониманием. Твоя энергия бесподобна, твое чувство юмора заставляет всех вокруг смеяться. Я восхищаюсь тем, насколько глубоко ты понимаешь людей и мир. Моя душа, мой красивый мальчик. С днем рождения! Я знаю, что ты становишься таким взрослым, но для меня ты всегда будешь моим драгоценным кокосом,» — написала она. К поздравлению певица добавила трогательные видео, посвященные Максу и Эмми.


Своей дочери певица посвятила отдельное поздравление, в которое вошли личные фото и видеоролик. «Эмми, ты моя душа. Я обожаю в теме абсолютно все: твой артистизм, твою независимость, твои силу и чувствительность. С днем рождения, моя зефирная принцесса. Я знаю, что ты уже выросла, но для меня ты всегда останешься моим драгоценным кокосиком,» — поздравила дочь Лопес.

Двумя видео не обошлось, и Лопес решила добавить третье, посвященное обоим детям. Она добавила еще несколько слов, которые тронули поклонников. «Трудно представить, что прошло уже десять лет с тех пор, как эти два создания вошли в мою жизнь и изменили ее навсегда. Вы вылечили мою душу и сделали меня моложе. Вы научили меня любви и жизни и помогли мне узнать себя. Я всегда буду любить этих прекрасных детей,» — расчувствовалась звезда. Дети родились в браке с Марком Энтони, с которым у певицы сохранились отличные отношения.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 07:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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