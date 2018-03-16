Джонсон отказался пожимать руку посла России

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в пятницу не стал пожимать руку посла РФ в Лондоне Александра Яковенко при вызове его во внешнеполитическое ведомство.

Однако, по словам российского дипломата, это является протокольной практикой.

«Есть определённый британский протокол в тех случаях, когда вызывают посла», — сказал Яковенко (цитата по ТАСС). Посол отметил, что глава Форин-офиса также «всем своим видом продемонстрировал возмущение политикой России».

Ранее в пятницу российский посол был вызван в Министерство иностранных дел Великобритании в связи с расследованием дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

«Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия. Но мы воспринимаем все эти вещи спокойно. Для меня разговор с министром даже по такому неприятному для них поводу — это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу задать», — объяснил Яковенко.

66-летнего экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию обнаружили без сознания на скамейке в сквере в британском Солсбери вечером 4 марта. Они были отравлены в одном из местных итальянских ресторанов и впали в кому в больнице.

Премьер-министр Великобритании Мэй заявила, что к отравлению причастна Россия, объяснив свои выводы тем, что использованное в ходе покушения нервно-паралитическое вещество «Новичок» ранее производилось в РФ.

Москва отвергла обвинение, обратив внимание, что Лондон не предоставил каких-либо доказательств.

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