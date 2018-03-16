Эксгумированные останки Сальвадора Дали захоронили

Останки испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали захоронили в Театре-музее в Фигерасе. В 2017 году они были извлечены из места захоронения для проведения теста ДНК на отцовство, напоминает АВС.

«Останки Сальвадора Дали были вновь захоронены и покоятся под куполом Театра-музея Фигераса», — цитирует издание заявление фонда «Гала — Сальвадор Дали».

Напомним, эксгумация была совершена по решению суда после заявления испанки Пилар Абель Мартинес о том, что Сальвадор Дали был ее отцом. Результаты теста ее претензии на часть наследства художника не подтвердили.