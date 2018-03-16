ЕС осудил выборы президента и строительство моста в Крыму

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза — Европейская служба внешних связей (EEAS) — обнародовала заявление, в котором ЕС отказывается признать Крым частью Российской Федерации, вновь призывает страны мира присоединиться к антироссийским санкциям и объявляет нелегальными предстоящие выборы президента РФ на территории полуострова.

«Евросоюз остается приверженным полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер. ЕС вновь призывает все государства-члены ООН рассмотреть возможность принятия аналогичных мер по непризнанию в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 68/262», — цитирует документ РБК.

Кроме того, Евросоюз осудил строительство Крымского моста через Керченский пролив, которое Россия начала и вела без согласования с украинской стороной, ограничивая тем самым «свободу транзитного передвижения».

Выпуск этого заявления от имени 28 входящих в ЕС стран приурочен к четвертой годовщине воссоединения Крыма с Россией. В заявлении также осуждается «милитаризация» полуострова и якобы осуществляемые властями «гонения» на крымских татар.

Аналогичные комментарии — за исключением ремарки о президентских выборах и осуждения строительства Крымского моста — ЕС выпускает регулярно, к каждой годовщине присоединения Крыма к РФ, ссылаясь на резолюцию Генассамблеи ООН от 27 марта 2014 года в поддержку территориальной целостности Украины.