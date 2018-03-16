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Фанаты ищут любой намек на причину расставания Зейна Малика и Джиджи Хадид


Добавлено: 16 мар 2018 в 07:00, Категория: Шоу-бизнес
Фанаты ищут любой намек на причину расставания Зейна Малика и Джиджи Хадид

Недавно стало известно о разрыве отношений Зейна Малика и Джиджи Хадид. Пара сообщила об этом в твиттере, поблагодарив друг друга за два года отношений и сообщили, что останутся друзьями. Причины расставания пока неизвестны и фанаты настроены узнать правду.

Искать намеки на причины поклонники начали в инстаграме и наткнулись на интересные факты. Например, Зейн отписался от своей бывшей девушки, ее мамы и сестры. А теперь в сети обсуждается загадочный философский пост матери моделей Иоланды.

«Единственный способ жить — это расти. Единственный способ расти — это меняться. Единственный путь к переменам — это учеба. Единственный способ познания — быть уязвимым. А единственное условие для этого — быть открытым. И все это #жизнь,» — написала 54-летняя Иоланда.

Относится ли это к расставанию — остается лишь гадать.

Напомним, что Зейн предпочел не общаться с Джиджи и ее близкими в социальной сети, но со своей страницы совместные фотографии не удалил. Сама модель и ее мама все еще считают Малика виртуальным другом и не стали отписываться от него. Возможно, они просто еще не увидели изменений в численности подписчиков, ведь их количество постоянно меняется. А вот сестра Джиджи — Белла -сразу решила пересечь все связи с Зейном и удалила его из подписок.

Напомним, что печальную новость о расставании пара сообщила посредством сообщений в твиттере. «У нас с Джиджи были невероятно нежные и веселые отношения. Уважаю и люблю ее как женщину и друга,» — написал Зейн.

Через 11 минут после записи бывшего парня, Джиджи написала свои объяснения: «Сообщения о расставании часто кажутся безличными, потому что нельзя описать словами, что вместе испытали двое людей. Бесконечно благодарна за любовь, время и уроки, которые мы с Зейном разделили.»



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Добавлено: 16 мар 2018 в 07:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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