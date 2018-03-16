ФИФА подтвердила участие всех 32 сборных в ЧМ-2018

Все 32 команды, заявленные на Чемпионат мира по футболу в 2018 году, примут участие в соревнованиях, уверены в Международной федерации футбола (ФИФА).

«ФИФА и оргкомитет "Россия-2018" абсолютно уверены в том, что все 32 участвующие команды и фанаты со всего мира будут способствовать организации незабываемого события», — говорится в ответе организации, поступившем в «Интерфакс».

При этом в том, «что касается административного и дипломатического представительства» на чемпионате, каждая страна-участница принимает свое собственное решение, говорится в заявлении.

Ранее британские власти заявили, что чиновники правительства и члены королевской семьи не будут присутствовать на ЧМ в России.

Это стало одной из ответных мер на отравление в британском Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, его дочери Юлии и полицейского, первым осмотревшего их дом. Правительство Великобритании считает, что ответственность за покушение несут российские власти. В Москве это отрицают.

При этом речь не идет о бойкоте ЧМ-2018 английской сборной — в этом случае команда должна была бы пропустить и следующий чемпионат.

По информации испанского издания AS, руководство ФИФА «находится в состоянии паники в связи с появлением призывов [к чиновникам США и ЕС] бойкотировать чемпионат мира».

«Нет никаких признаков, что напряженность ослабнет. Все выглядит так, что будет только хуже. А это ставит под угрозу ЧМ-2018», — считают журналисты.