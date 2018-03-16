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Физики экспериментально объяснили рентгеновское излучение комет


Добавлено: 16 мар 2018 в 16:49, Категория: Новости на сегодня
Физики экспериментально объяснили рентгеновское излучение комет

Группа физиков во главе с учеными Оксфордского университета объяснила причину наличия у комет излучения в рентгеновском диапазоне.

О таком излучении никто не догадывался, пока 27 марта 1996 года космический рентгеновский телескоп ROSAT не обнаружил его у посетившей окрестности Солнца кометы Хякутаке (C/1996 B2). Вскоре ученые убедились, что рентгеновское излучение имеется почти у всех комет.

Сразу после открытия рентгеновского излучения комет была выдвинута гипотеза, что оно возникает из-за взаимодействия ионов солнечного ветра с частицами комы – газопылевого облака, окружающего ядро кометы. Подтверждалась она тем, что наиболее сильное излучение исходит со стороны головы кометы, обращенной к Солнцу.

Чтобы экспериментально доказать эту гипотезу, Александра Ригби (Alexandra Rigby) и ее коллеги воспроизвели воздействие солнечного ветра на кометы в лаборатории LULI (Laboratoire pour l'Utilisation des Lasers Intenses «Лаборатория практических исследований лазеров высокой интенсивности»), находящейся в Политехнической школе в Париже. Ученые экспериментов физики воздействовали лазерными лучами на тонкий лист пластика, вызывая высокоскоростной поток ионизованного газа, подобный солнечному ветру. Этот поток воздействовал на лабораторную модель кометы. Физики подтвердили, что турбулентный поток плазмы значительно разогревается, что в присутствии магнитного поля и служит причиной рентгеновского излучения.

Результаты работы опубликованы в журнале Nature Physics.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 16:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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