FolleX ™ Social Crypto Exchange-это гораздо больше, чем просто "отличная идея"

Follex - первый регулируемый социальный криптообмен, стремящийся стать крупнейшим в мире и включающим социальные профили пользователей в общедоступном торговом сообществе.

Follex – платформа, предназначенная для объединения настоящего мирового сообщества криптовалютных трейдеров. Разработчики проекта уверяют, что платформа проста и удобна в использовании в отличие от многих других платформ для обмена криптовалюты.

Особенности платформы Follex:

Новичок имеет возможность консультироваться с более опытными трейдерами и получать от них советы.

Платформа не берет непомерные взносы в отличие от других .

Топ-трейдеры получают вознаграждения за своих успехи и результаты.

FolleX ™ предлагает токен «SET». Этот токен ERC20 является функциональным и позволяющим держателям токенов оплачивать сделки на платформе FolleX ™.

Для любой торговли, проводимой на платформе Social Exchange Platform, плата за торги, независимо от суммы, может быть отменена в обмен на 1 (один) токен SET. Например, сделка в размере 10 000 долл. при комиссии в размере 0,3% будет стоить 30 долл. США, или 1 токен SET. Когда торговля выполняется с использованием токена SET, трейдер с наивысшим рангом во время выполнения заказа выделяет токен SET. Эта особенность существует с целью побудить квалифицированных, прокаченных трейдеров использовать обмен и часто торговать, тем самым повышая свою рейтинговую позицию в сообществе.

«Дорожная карта» FolleX ™ относительно короткая по сравнению с большинством ICO. FolleX ™ Social Crypto Exchange находится в разработке в течение нескольких месяцев до ICO. Токены SET также используются для поощрения топ-трейдеров на платформе FolleX ™

Команда состоит из 12 профессионалов, которые объединились для обеспечения успеха платформы и ее распространение по всему миру, привлекая все большее количество трейдеров.