Франция допустила совместный с США удар по объектам в Сирии

Начальник Главного штаба вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуэнтр заявил, что Париж может согласиться на совместную с США операцию по уничтожению хранилищ химического оружия в Сирии.

«Очевидно, что такие удары будут нанесены совместно с США. Это знак солидарности со стратегическим союзником Франции. Мы придерживаемся одинаковых взглядов относительно ситуации в Сирии и оценки тех рисков, которые представляет собой переход через красную линию использования химического оружия»,— цитирует генерала радиостанция Europe1.

Ранее о возможном ударе по Сирии говорила постпред США при ООН Никки Хейли. Она предупредила о готовности Вашингтона действовать, чтобы наказать любую страну, «которая хочет навязать свою волю путем химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима».

В ответ начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов пообещал ответные меры воздействия «как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять».