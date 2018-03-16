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Франсия Райса впала в депрессию, после того как пожертвовала Селене Гомес почку


Добавлено: 16 мар 2018 в 07:00, Категория: Шоу-бизнес
Франсия Райса впала в депрессию, после того как пожертвовала Селене Гомес почку

Осенью прошлого года Селена Гомес пережила тяжелую трансплантацию почки, которая потребовалась из-за диагноза красная волчанка (аутоимунное заболевание). Подруга Селены Франсия Райса, которая стала донором важного органа, пережила операцию хуже, ведь восстановление у нее проходило намного дольше. Организм Райсы приходил в нормальное состояние достаточно долго, из-за чего та столкнулась с серьезными психологическими проблемами.

Селена поддержала свою подругу и разделила ее депрессию. «Социальный работник, у которого я спросила, чего мне ждать, сказал, что мне будет нелегко, так как я лишусь того, что мне самой необходимо. Селена же получит то, что ей нужно, поэтому восстанавливаться она будет быстрее. И так оно и было. У нас с Селеной была депрессия,» — призналась Франсия в одном из недавних интервью.

После операции у Райсы пропал аппетит. Девушка долго не ела и не хотела пить. «Восстановление было очень тяжелым. Я не могла вести активный образ жизни, поэтому я только ходила,» — заявляла она.

После операции на животе у Франсии остался немаленький шрам, о котором она рассуждает довольно философски: «Шрамы — это часть тебя, твоей истории. Они делают тебя особенной, отличной от других,» — говорит Райса.


Раннее Селена Гомес рассказывала о пережитом в эфире NBC News. На эфир артистка пришла не одна, а вместе с подругой Франсией Райсой. Девушка со слезами на глазах рассказывала о бравом поступке своей подруги. Селена уверяет журналистов, что Франсия спасла ей жизнь таким поступком и безгранично ей благодарна за это. Артистка призналась, что не осмелилась бы попросить кого-либо на такой отчаянный шаг ради нее. «В итоге я пришла домой, узнав о диагнозе, и тут Франсия решила стать волонтером.» рассказывает Гомес.

Напомним, что несколько лет назад врачи сказали о диагнозе певицы — красная волчанка (аутоимунное заболевание). Из-за этого понадобилась трансплантация почки. Артистка часть лета не появлялась на публике и не радовала новостями о своем творчестве. Оказалось, что ее близкая подруга решила стать волонтером и пожертвовать свою почку, чтобы спасти жизнь певицы. «Я знаю, что многие из моих фанатов заметили, что часть лета я не появлялась на публике, и задавались вопросом, почему я не продвигаю свои песни, которыми очень горжусь. В общем, я узнала, что мне нужна трансплантация почки из-за волчанки. Это было необходимо для моего здоровья,» объяснила Гомес в своем инстаграме, запостив фотографию, где она и Франсия держаться за руки. Девушки лежат на больничных койках и улыбаются.


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Добавлено: 16 мар 2018 в 07:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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