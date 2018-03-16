Футболисты Кришито и Данни пожелали Кокорину скорее вернуться в строй после травмы

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Капитан петербургского "Зенита" Доменико Кришито и экс-капитан "сине-бело-голубых" Данни пожелали скорейшего выздоровления форварду сборной России Александру Кокорину, получившему серьезную травму.

В четверг Кокорин в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Зенит" – "РБ Лейпциг" (1:1) получил разрыв крестообразных связок колена.

"Мой друг Кокорин! Желаю тебе хорошего восстановления. Ты скоро вернешься еще сильнее, чем был", - написал Данни в Instagram.

"Несчастье в нашей команде. Желаю тебе вернуться на поле как можно скорее. Удачи тебе, мой друг. Хорошо восстановиться", - написал Кришито в Instagram.

Также пожелания скорейшего возвращения в строй Кокорину появились в Twitter-аккаунте чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России.

"Увы, травма форварда сборной России Александра Кокорина оказалась серьезной. Саша, держись! Здоровья и скорейшего возвращения в строй", - говорится в сообщении.