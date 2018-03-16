Генпрокуратура передала СБУ заявление Поклонской на Порошенко

Депутат Госдумы РФ и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказал агентству «Крыминформ», что получила официальный ответ из Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) на свою просьбу начать расследование в отношении высокопоставленных украинских политиков.

«Мне написали, что мое заявление направлено по подследственности для организации расследования в СБУ (Службу безопасности Украины). Теперь я жду ответа. Адвокаты следят, как СБУ проведут досудебное расследование по изложенным мной фактам преступной деятельности Порошенко, Кличко, Парубия и других», — сообщали она.

В ГПУ Наталья Поклонская обратилась в январе 2018 года. В письме на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко она подробно описала деяния высших должностных лиц против собственного народа.

«В одном преступлении много составов — госпереворот, захват власти, совершение умышленных убийств, создание преступного сообщества. Все это в одном едином преступлении, много деяний и квалификаций. Указания расстреливать людей на майдане как способ завладения властью», — заявила Поклонская. Она напомнила, что в 2014 году работала в генпрокуратуре Украины на участке, закрепленном за Киевом, и лично фиксировала все упомянутые преступления.