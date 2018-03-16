Геращенко: Драма украинцев в плену превращается в фарс

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook заявила, что последние события в парламенте могут осложнить диалог с международными партнерами Украины.

«Я даже представить не могу, как все эти последние события повлияют на наш диалог с европейскими и американскими партнерами, на которых мы давим по заложникам, к которым апеллируем с требованием давить на РФ в вопросе освобождения. Происходит нивелирование, дискредитация, опошление самой темы политзаключенных, драма украинцев в плену превращается в фарс. Нам труднее рассказывать о героях, и это страшно. Большего вреда нашим заложникам, большей дискредитации трудно и представить», — написала Геращенко.

Ранее Геращенко заявила, что «в страшном марте 2014-го» добровольцы с Майдана ушли на фронт.

Фото: УНИАН