Германия официально признана “самой унылой страной в мире”

Хотя немцы и впереди планеты всей во многих сферах жизни, им никогда не стать лидерами в комедийном жанре. Похоже безжалостный общенациональный стереотип в отношении немцев нашел свое подтверждение при проведении международного опроса, признавшего Германию самой неюмористичной страной мира.Более 30 000 людей из 15 стран мира составили рейтинг стран с наихудшим чувством юмора, и тут Германия оказалась на самой вершине списка.Данный рейтинг также не прибавляет причин для самодовольства и британцам, расположившимся на четвертом месте между Россией и Турцией.Исследование подтвердило национальный стереотип о том, что немцы не преуспели в жанре комедии. Многие из респондентов отметили, что немецкий народ более сосредоточен на рациональности и продуктивности, нежели на юморе.Еще в мае 2007 года журнал Spiegel признал, что, к примеру, британцы видят в немцах лишь «беспощадно трудоспособных, но бесстрастных инженеров». Защитники немецкого юмора настаивают, что данный стереотип не соответствует действительности, просто структура немецкого языка не позволяет перевести шутки, например, на английский язык, должным образом.Топ-10 самых унылых стран по результатам опроса:1. Германия2. Россия3. Турция4. Британия5. США6. Франция7. Польша8. Бельгия9. Голландия10. Канада