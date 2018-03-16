«Глава» аннексированного Крыма: «Украина смирилась с потерей полуострова»

Власти Украины смирились с окончательной утратой аннексированного Крыма.

Об этом заявил так называемый «глава» оккупированного Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул: «Внутри смирились. На публичном поле понятно, им что-то надо рассказывать. Я уверен, что и большинство граждан Украины давно смирилось с тем, что Крым российский. Мало того, эти граждане не чувствуют себя в напряжении, поскольку они понимают, что Крым для них доступен. Если их власти не будут препятствовать, они точно так же спокойно с украинскими паспортами сюда смогут приезжать».

Также, он подчеркнул, что никаких ограничений для посещения Крыма гражданами Украины нет.