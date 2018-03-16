Гончаренко и Ивченко рассказали свои версии драки

Народный депутат Алексей Гончаренко в комментарии для Украинкой правды заявил, что у него не произошло «ничего серьезного» с депутатом Вадимом Ивченко в студии 5 канала.

«Особо серьезного ничего не произошло. Видимо, депутаты Батькивщины пытаются равняться на Надежду Савченко и как-то ее перещеголять такими поступками. И, в принципе, что за депутат без драки», — сказал Гончаренко.

По его словам, причиной драки стало «неадекватное поведение» Ивченко.

Сам Ивченко в эфире канала Прямой заявил, что он не смог вытерпеть оскорблений Гончаренко в отношении женщины, но не уточнил, как и кого оскорбил другой депутат.

«Он оскорбил меня лично на всю страну. Это последние слова. Вы можете с эфира вырезать и услышать, когда я на реальную правду… когда «Блок Петра Порошенко» фактически заблокировал принятие закона, который, точнее, совершенствует Уголовно-процессуальный кодекс от «поправок Лозового». Я сказал, что «Блок Петра Порошенко» дал 48 только голосов, и это факт. Потому что мы за этим следили… На что он мне сказал оскорбительную вещь на всю страну. Я сделал ему замечание. Но потом он выразил оскорбление не только в мою сторону», — заявил Ивченко.

Ранее сообщалось, что Гончаренко и Ивченко подрались на 5 канале.

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