Хиллари Клинтон сломала руку во время поездки в Индию

Показать меню
Актуально
Киркоров и команда ювелирной выставки проголосуют на президентских выборах РФ в - 18:14 Киркоров и команда ювелирной выставки проголосуют на президентских выборах РФ в Литве Платформа кредитования счетов-фактур - Invox Finance - 18:16 Платформа кредитования счетов-фактур - Invox Finance Томшин стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU - 18:21 Томшин стал третьим в суперспринте на этапе Кубка IBU В истории просто нет прецедентов: НАТО сделало громкое заявление по отравлению - 18:28 В истории просто нет прецедентов: НАТО сделало громкое заявление по отравлению Скрипаля Удивительное шоу Филиппа Киркорова в Мэдисон-Сквер-Гардене - 18:33 Удивительное шоу Филиппа Киркорова в Мэдисон-Сквер-Гардене Кадыров вступился за депутата Слуцкого - 18:34 Кадыров вступился за депутата Слуцкого В Киевской области пьяный убил женщину, приняв ее за ведьму - 18:35 В Киевской области пьяный убил женщину, приняв ее за ведьму Медведева предупредили о нехватке лекарств из-за их продажи в магазинах - 18:35 Медведева предупредили о нехватке лекарств из-за их продажи в магазинах Россия и Британия обменялись обвинениями во враждебных действиях - 18:35 Россия и Британия обменялись обвинениями во враждебных действиях «Новые горизонты» летят к Ультима Туле - 18:35 «Новые горизонты» летят к Ультима Туле Чистый отток капитала из России с начала 2018 года вырос более чем вдвое - 18:35 Чистый отток капитала из России с начала 2018 года вырос более чем вдвое Лавров описал подход к делу Скрипаля словами генпрокурора СССР - 18:36 Лавров описал подход к делу Скрипаля словами генпрокурора СССР МИД Украины намерен денонсировать договор о дружбе с Россией - 18:42 МИД Украины намерен денонсировать договор о дружбе с Россией В соединениях и воинских частях ЦВО прошел День специалиста технического - 18:56 В соединениях и воинских частях ЦВО прошел День специалиста технического обеспечения Имитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в Волгодонске - 18:57 Имитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в Волгодонске Поклонники в шоке: Натали Портман одела годовалую дочь не по погоде - 19:07 Поклонники в шоке: Натали Портман одела годовалую дочь не по погоде Mini представил новые складные велосипеды - 19:22 Mini представил новые складные велосипеды
» » Хиллари Клинтон сломала руку во время поездки в Индию

Хиллари Клинтон сломала руку во время поездки в Индию


Добавлено: 16 мар 2018 в 18:07, Категория: Новости на сегодня
Хиллари Клинтон сломала руку во время поездки в Индию

Инцидент приключился с экс-госсекретарем и бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон отеле во время частного турне в Индию.

Она попала в больницу с переломом запястья.

Об этом сообщает газета Times of India.

По данным издания, которое ссылается на неназванного сотрудника частной клиники Goyal Hospital, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан. По информации врачей, Клинтон сломала руку, поскользнувшись в ванной в гостинице при одной из крупнейших частных резиденций в мире Умайд-Бхаван. Дворец назван в честь махараджи Умайда Сингха, предка современного махараджи Джодхпура.

«Мы провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину в области запястья. Пациентке рекомендовано сохранять покой в течение нескольких дней, а также наложить эластичный бинт», — сказал сотрудник клиники.



Материалы по теме:

Госсекретарь Клинтон забыла в России секретный документ
У кандидата от демократов Хиллари Клинтон обнаружили воспаление легких
СМИ: Хиллари Клинтон страдает нарушениями речи
СМИ: Хиллари Клинтон сообщила о разводе с мужем
Добавлено: 16 мар 2018 в 18:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
СМИ раскрыли план повысить явку на выборах-2018 с помощью селфи

СМИ раскрыли план повысить явку на выборах-2018 с помощью селфи

В Англии найден клад галльских монет

В Англии найден клад галльских монет

Минздрав опроверг возможность компенсации за неиспользованные услуги ОМС

Минздрав опроверг возможность компенсации за неиспользованные услуги ОМС

Кудрин рассказал о первых решениях при его назначении премьером

Кудрин рассказал о первых решениях при его назначении премьером

Загрузка...



Лента новостей
«Я вам не вицеглавиха»: Геращенко обвинила Ляшко в сексизме - 16:50 «Я вам не вицеглавиха»: Геращенко обвинила Ляшко в сексизмеГлава МИД Британии обвинил Путина в причастности к отравлению Скрипаля - 16:50 Глава МИД Британии обвинил Путина в причастности к отравлению СкрипаляФизики экспериментально объяснили рентгеновское излучение комет - 16:49 Физики экспериментально объяснили рентгеновское излучение кометВторая очередь Технопарка «Сколково» должна стать инвесторским проектом - 16:49 Вторая очередь Технопарка «Сколково» должна стать инвесторским проектомВ Киеве завели дело о выборах президента России в Крыму - 16:48 В Киеве завели дело о выборах президента России в КрымуУкраина решила выйти из программы экономического сотрудничества с РФ - 16:48 Украина решила выйти из программы экономического сотрудничества с РФКремль ответил на обвинения в адрес Путина по делу Скрипаля - 16:48 Кремль ответил на обвинения в адрес Путина по делу СкрипаляПесенный наказ Владимиру Путину - 16:43 Песенный наказ Владимиру ПутинуМеджлис угрожает Киеву из-за российского Крыма - 16:35 Меджлис угрожает Киеву из-за российского КрымаМощное землетрясение произошло на Алтае - 16:25 Мощное землетрясение произошло на АлтаеКакой интернет лучше в загородный дом - 16:17 Какой интернет лучше в загородный домЗенитчики ВДВ десантировались в тыл условного противника под городом Ейском на Кубани - 16:02 Зенитчики ВДВ десантировались в тыл условного противника под городом Ейском на КубаниВ Донецке корь. В некоторых больницах объявлен карантин - 15:57 В Донецке корь. В некоторых больницах объявлен карантинКоманда Навального в Великих Луках готовит провокации в день выборов - 15:56 Команда Навального в Великих Луках готовит провокации в день выборов
Последние новости
Минобороны РФ опровергло сообщения о химатаке в Восточной Гуте - 18:09 Минобороны РФ опровергло сообщения о химатаке в Восточной Гуте Путин объявил о начале подготовки новых майских указов - 18:08 Путин объявил о начале подготовки новых майских указов СКР возбудил дела о покушении на дочь Скрипаля и убийстве Глушкова - 18:08 СКР возбудил дела о покушении на дочь Скрипаля и убийстве Глушкова У Эллы Памфиловой лопнуло терпение из-за нарушений в ходе агитации - 18:07 У Эллы Памфиловой лопнуло терпение из-за нарушений в ходе агитации ЕС осудил выборы президента и строительство моста в Крыму - 18:07 ЕС осудил выборы президента и строительство моста в Крыму Жириновский не включил сына в список возможных преемников - 18:07 Жириновский не включил сына в список возможных преемников Хиллари Клинтон сломала руку во время поездки в Индию - 18:07 Хиллари Клинтон сломала руку во время поездки в Индию Фронтовые будни: Порошенко посетил первую линию обороны ВСУ - 18:00 Фронтовые будни: Порошенко посетил первую линию обороны ВСУ СКР выяснит обстоятельства покушения на Юлию Скрипаль и убийства Глушкова - 17:57 СКР выяснит обстоятельства покушения на Юлию Скрипаль и убийства Глушкова Это просто неприлично: Песков прокомментировал обвинение Джонсона в адрес Путина - 17:56 Это просто неприлично: Песков прокомментировал обвинение Джонсона в адрес Путина Британии напомнили о двух ракетах: "Заткнулись на 20 лет вперед" - 17:54 Британии напомнили о двух ракетах: Более 170 гимназистов Уфы вступили в ряды Юнармии - 17:42 Более 170 гимназистов Уфы вступили в ряды Юнармии УЕФА назначил время начала матчей ЦСКА против "Арсенала" в 1/4 финала Лиги Европы - 17:28 УЕФА назначил время начала матчей ЦСКА против
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"