Хиллари Клинтон сломала руку во время поездки в Индию

Инцидент приключился с экс-госсекретарем и бывшим кандидатом в президенты США Хиллари Клинтон отеле во время частного турне в Индию.

Она попала в больницу с переломом запястья.

Об этом сообщает газета Times of India.

По данным издания, которое ссылается на неназванного сотрудника частной клиники Goyal Hospital, 70-летняя Хиллари Клинтон обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан. По информации врачей, Клинтон сломала руку, поскользнувшись в ванной в гостинице при одной из крупнейших частных резиденций в мире Умайд-Бхаван. Дворец назван в честь махараджи Умайда Сингха, предка современного махараджи Джодхпура.

«Мы провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину в области запястья. Пациентке рекомендовано сохранять покой в течение нескольких дней, а также наложить эластичный бинт», — сказал сотрудник клиники.