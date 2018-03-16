Инсайдер рассказал о новой жизни Кэмерон Диас, ради которой она оставила Голливуд

Кэмерон Диас

Новости из жизни 45-летней Кэмерон Диас редко появляются в прессе, а последний фильм с ее участием – музыкальная мелодрама "Энни" (Annie) – вышел на экраны четыре года назад. С тех пор инсайдеры успели сообщить, что актриса и ее муж Бенджи Мэдден готовятся к тому, чтобы стать родителями, а на днях Сэльма Блэр намекнула, что ее подруга Кэмерон не вернется в кино.

Правда, спустя некоторое время Блэр заявила, что ее слова неправильно истолковали, мол, Диас ниоткуда не уходит. Однако инсайдеры говорят, что доля правды в ее высказывании есть.

Кэмерон Диас

Кэмерон нашла то, что искала. Тихую жизнь, которая есть сейчас у нее с Бенджи, она хотела долгое время. Они оба очень счастливы, живя спокойно и уединенно,– рассказал журналистам инсайдер.

В 2013 году Диас выпустила "Книгу о теле" (The Body Book), ставшую бестселлером, а в 2016-м – "Книгу о долголетии" (The Longevity Book), в которой поделилась секретами, как можно стареть красиво.

Бенджи Мэдден