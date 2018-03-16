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История кофе с древних времен до наших дней


Добавлено: 16 мар 2018 в 14:10, Категория: Статьи

Первооткрывателем кофе считают пастуха Калдима в восьмом веке нашей эры. Легенда описывает это событие так. Перегоняя стадо коз через горы пастух приметил подозрительное поведение своих подопечных. Они ели листья кофейных деревьев и были возбуждены. Скакали, бегали и вели себя не как обычно. Пастух поделился своими наблюдениями с монахом, и тот сам попробовал листья и плоды кофейного дерева. Так, монах понял, что ягоды и листья придают бодрости и тонизируют. Он стал применять кофе для поддержания сил монахов во время долгих церковных служб. Кофе стало традицией монастыря и приобрело славу и у местных жителей. Эфиопия и Йемен считаются первой родиной ароматного напитка.

В России свежеобжаренный кофе в зернах появился еще в XVII веке. Особую популярность напиток приобрел во времена правления Петра I.

Он попробовал его в Голландии и стал вводить в традицию употребление кофе на государственных встречах. Кофейный дом открылся в XVIII веке при Анне Иоановне. А с девятнадцатого века начинается всенародная любовь к этому напитку. Роскошь и богатство символизировал кофе в двадцатом веке.

В Советском союзе кофе было не достать. Дефицитный продукт выдавался только на праздники. После распада СССР россияне стали употреблять большое количество кофе.

Сейчас кофе особенно популярно. Это касается растворимого. Он быстро и без хлопот готовится прямо в чашке, но качество хромает очень сильно. Самый вкусный кофе свежего помола варится в турке – специальном сосуде, предназначенном только для этого. 

В интернет магазине «Брю» удобно выбрать идеальный кофе. Представлены такие разновидности как: Африка, Азия, Центральная Америка, Южная Америка, Эспрессо, Экзотика. Они делятся на 2 категории: Black эспрессо и Light фильтр. О каждом из них есть полные сведения и цена. Скидка 12% действует при оплате на сайте.

При заказе от 3000 рублей доставка в постаматы или пункты выдачи товара Москвы бесплатна. За МКАД и в регионы доставляет служба PickPoint.  Оптовые поставки от 10000 рублей, от тридцати килограмм бесплатно. Зайдите на сайт https://brewcoffee.ru/ и узнайте больше информации.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 14:10, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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