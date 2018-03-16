Japan Tobacco собирается купить компанию «Донской табак» за 1,6 миллиарда долларов

Крупная японская компания, занимающаяся производством сигарет, Japan Tobacco Inc. 16 февраля сообщила, что собирается купить последнего довольно большого производителя сигарет в России.

Речь идет о ростовской компании «Донской табак». Ее хотят купить за 1,6 миллиарда долларов. Покупку должны осуществить к концу II квартала 2018 финансового года. Такую информацию сообщили представители компании из Японии.

Российская компания подтвердила это заявление. По какой причине начали осуществлять продажу, не сообщили. От Федеральной антимонопольной службы им необходимо получить разрешение на данную сделку, но та еще не получала ходатайство на приобретение «Донского табака».

Japan Tobacco заняла лидирующие позиции на рынке в России. Она занимает 33,2%. Доля приобретаемой фирмы из Российской Федерации – 6,7%. Japan Tobacco третья по величине компания, производящая табачные изделия, в мире. Ее основали еще в 1898 году и на сегодняшний день занимается своей деятельностью в 120 странах.