Кабмин решил освободить малый и средний бизнес от проверок до 2022 года?

Министерство экономического развития России (МЭР) и Генпрокуратура подготовят поправки, которые позволят продлить до 2022 года мораторий на проверки малого бизнеса без применения риск-ориентированного подхода и расширят его действие на средние предприятия. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующее поручение главы аппарата правительства Сергея Приходько. Подлинность документа подтвердили в аппарате министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова, курирующего реформу контрольно-надзорной деятельности.

Ведомствам необходимо подготовить поправки ко второму чтению законопроекта об изменениях в закон о защите прав предпринимателей при осуществлении госконтроля, а также в статью 19 закона о лицензировании, которая сейчас находится в Госдуме. Сделать это надлежит в двухнедельный срок со дня принятия этого законопроекта в первом чтении.

«Эта мера позволит не только сохранить общий положительный эффект от моратория, но и еще больше снизить административную нагрузку на бизнес, начиная с 2019 года. Таким образом, будет сделан еще один важный шаг к улучшению положения предпринимателей, который дополнит проводимую с 2016 года по поручению главы государства комплексную реформу контрольно-надзорной деятельности», — рассказал РБК министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов.

По данным «Опоры России», за 2017 год число плановых проверок бизнеса сократилось на 40%, что доказывает эффективность режима «надзорных каникул». Ранее МЭР предлагал сделать мораторий бессрочным.