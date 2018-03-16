Как правильно сдать квартиру на ЧМ-2018: в Москве разработали памятку

В преддверии чемпионата мира по футболу 2018, владельцы недвижимости все чаще задумываются о сдаче недвижимости в аренду иностранным гостям. Чтобы сделать все правильно и не стать жертвой мошенников, в Москве разработали информационную памятку для арендодателей.

На сайте мэра Москвы появилось сообщение, в котором подробно описано, какие вопросы раскрыты в памятке и кому она пригодится.

Памятку планируют разместить в 200 учреждениях города, а также в районных управах.

Отметим, что для квартир не установлена предельная цена сдачи, однако эксперты не рекомендуют слишком завышать цены, так как это может понизить спрос.

Одним из важных пунктов, который предусмотрен для тех кто сдает жилье иностранному гражданину, является подача соответствующих документов в отдел по вопросам миграции главного управления МВД России.

В заключение отмечается, что после отъезда гостей, арендодателю нужно будет подать в налоговую справку 3-НДФЛ с указанием доходов, полученных от сдачи жилья.