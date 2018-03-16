Карякин сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем на турнире претендентов

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем в партии шестого тура турнира претендентов Международной шахматной федерации (FIDE), который проходит в Берлине.

Партия, в которой россиянин играл черными фигурами, завершилась на 18-м ходу.

Карякин набрал 2 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице.

Победитель турнира претендентов, который завершится 27 марта, сыграет матч за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном осенью 2018 года.