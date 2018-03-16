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Климкин: «Россия врет в промышленных масштабах»


Добавлено: 16 мар 2018 в 11:42, Категория: Новости на сегодня
Климкин: «Россия врет в промышленных масштабах»

Украинский министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя международный скандал с отравлением в Британии шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля, заявил, что Россия «врет в промышленных масштабах».

Глава МИД страны, которая четыре года лжет о ситуации на Донбассе, обвинил Москву в «массированной дезинформационной кампании, основанной на стратегии 4D: dismissing, distorting, distracting, dismaying (отрицание, искажение, дезориентация, запугивание — пер. с англ).

«Мы знаем, что Россия лжет в промышленных масштабах, и не должны позволить лжи отвлечь внимание мира от правды», — пафосно заявил Павел Климкин, сравнив нынешнюю ситуацию с «дезинформационной кампанией», развернутой после крушения на Донбассе «Боинга МН17».

Напомним, ту «дезинформационную кампанию» развернули Украина и Запад, причем не могут «свернуть» ее до сих пор.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 11:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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