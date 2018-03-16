Команда Навального в Великих Луках готовит провокации в день выборов

Российский политический деятель Алексей Навальный поручил своим сторонникам готовить провокации на избирательных участках в Великих Луках — пишет информационный ресурс politexpert.net. По данным которого, в штабе Навального в Великих Луках уже инструктируют активистов, как именно следует осуществлять провокации в день выборов.Активисты Навального, в частности, собираются присутствовать на избирательных участках не для того, чтобы препятствовать так называемым "вбросам", а для того, чтобы фиксировать их документально, снимая, например, на видео."Если вы помешаете "вбросу", то мы лишимся важного информационного повода, так что лучше просто снимайте происходящее на видео", — говорит активист Навального. С его словами, кстати, можно ознакомиться наглядно — смотрите видео ниже.Как видим, Навальный готовит очень серьезные провокации, которые могут дискредитировать выборы, как явление. Речь, напомним, идет о выборах, в которых, как все знают, безальтернативно победит Владимир Путин. Некоторые эксперты считают, что их все еще можно дискредитировать."Наблюдатели Навального — профессиональные провокаторы, которых вообще нельзя подпускать к участкам. Молодых людей, которые сотрудничают с этим оппозиционером, просто-таки толкают на преступления", — говорит Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов "Липцер, Ставицкая и партнеры".