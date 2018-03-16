Конашенков назвал «фейком» новости об ударах ВКС РФ по Восточной Гуте

Официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков назвал «очередным фейком» сообщения о том, что российская авиация нанесла удары по Восточной Гуте (Сирия). По его словам, Воздушно-космические силы не выполняли там никаких задач.

«В указанном пригороде Дамаска в настоящее время работают российские военнослужащие из состава центра примирения, обеспечивающие работу гуманитарных коридоров, оказание помощи мирным жителям и ведущие переговоры с лидерами вооруженной оппозиции о прекращении обстрелов мирных жителей», — цитирует Конашенкова «Интерфакс».

Заявление об авиаударах ВКС РФ по Восточной Гуде сделала Сирийская обсерватория по правам человека, базирующаяся в Лондоне. По ее данным, были нанесены «десятки ударов», в которых принимали участие и правительственные силы Дамаска, погибли десять человек и еще десятки были ранены.

Ранее сегодня Конашенков опроверг и информацию об ударах, которые сирийские войска якобы наносили в Восточной Гуте с использованием химического оружия.