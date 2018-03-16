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Королева Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл


Добавлено: 16 мар 2018 в 07:00, Категория: Шоу-бизнес
Королева Елизавета II одобрила свадьбу принца Гарри и Меган Маркл

О свадьбе принца Гарри и Меган Маркл стало известно еще в прошлом году, но королева Великобритании Елизавета II не делала официальных заявлений на счет скорого праздника — до этого времени. Букингемский дворец представил обществу официальное сообщение Ее Величества, в котором та дает соглашение на брак своего внука и звезды сериала «Форс-мажоры»:

«Я выражаю свое согласие на брак своего самого любимого внука принца Гарри Чарльза Альберта Дэвида Уэльского и Рэйчел Меган Маркл. Это согласие должно быть скреплено Большой Печатью и внесено в записи Тайного совета,» — заявила королева в своем сообщение, которое она направила Тайному совету. Похожее заявление Елизавета II делала и перед свадьбой принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году.

Как мы видим по сообщению Ее Величества, Меган ей понравилась. Она сразу очаровала бабушку своего избранника. Возможно, Елизавета прониклась симпатией к избраннице внука еще и из-за того, что ее собаки корги полюбили Маркл. Такой симпатии они не проявляли даже к самому принцу Гарри. «Корги сразу приняли ее! На меня они лаяли все эти 33 года, но когда идет Меган — тишина,» — со смехом рассказывал Гарри.

Помимо симпатии королевы, Меган назвали самой красивой в королевской семье. Доктор Джулиан Де Сильва, работающий в центре косметической и пластической хирургии Лондона, сравнил внешность представительниц британской королевской семьи, в том числе и будущей жены принца Гарри Меган Маркл, и заявил, что 36-летнюю актрису можно признать самой красивой.

Для сравнения внешности доктор использовал принцип золотого сечения – математическая формула, которую в древности использовали для «измерения» красоты. Леонардо да Винчи посвятил много времени изучению золотого сечения и считается, что именно ему принадлежит термин.

Джулиан Де Сильва определил, что лицо будущей жены принца Гарри наиболее соответствует идеальным пропорциям. Второе место заняла жена принца Уильяма Кейт Миддлтон.

«Меган и Кейт действительно выделяются на фоне других принцесс. У Меган почти идеальный нос и подбородок. Красивая симметрия приближает ее к тем идеальным пропорциям, о которых говорили древние греки,» — утверждает доктор.

Помимо Меган Маркл, доктор высоко оценил внешность Беатрис Йоркской, принцессы Евгении и Зары Филипс, но первое место заслужила невеста принца Гарри.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 07:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: starslife

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