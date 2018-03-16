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Лавров назвал ситуацию со Скрипалем «беспардонной игрой»


Добавлено: 16 мар 2018 в 11:56, Категория: Новости на сегодня
Лавров назвал ситуацию со Скрипалем «беспардонной игрой»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отказ Великобритании от сотрудничества по делу Скрипаля является нарушением Конвенции о запрещении химоружия. Об этом сообщает RT.

«Не хочется комментировать происходящее. Пусть это остается на совести тех, кто затеял эту абсолютно беспардонную и ничем не вызванную и ничем не оправданную игру на русофобском поле», — добавил глава МИД.

Лавров отметил, что Лондон так и не сообщил ничего о дочери экс-сотрудника ГРУ Юлии Скрипаль, которая является гражданкой России.

«Абсолютно игнорируется наш вопрос, а почему не дождаться, когда, я надеюсь, поправится потерпевшая — его дочь, которая, кстати, российская гражданка. Нам о ней ничего не сообщают, хотя обязаны сообщать», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ также предположил, что предложивший России «отойти и заткнуться» министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон очень хочет войти в историю.

«Наверное, ему хочется тоже войти в историю какими-то громкими заявлениями. У Терезы Мэй "highly possible" (весьма вероятно) — главный аргумент в отношении вины России, а у него — "Russia should go away" (Россия должна отойти в сторону). Может, образования не хватает, я не знаю», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил РБК, что высказывание Уильямсона «замечательно характеризует крайнюю степень его интеллектуальной импотенции».



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Добавлено: 16 мар 2018 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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