Лионель Месси установил сразу несколько достижений в Лиге Чемпионов

Нападающий “Барселоны” Лионель Месси во вчерашнем матче против лондонского “Челси” не только обеспечил своей команде место в 1/4 финала Лиги чемпионов, но и установил несколько новых достижений.Первый гол аргентинца в ворота Тибо Куртуа стал для него самым быстрым за все время выступлений в главном европейском клубном турнире.Второй мяч Месси позволил ему стать только вторым игроком в истории, который смог сто голов в Лиге Чемпионов. В так называемом “клубе 100” форвард “Барсы” составит компанию Криштиану Роналду.