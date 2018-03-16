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Лионель Месси установил сразу несколько достижений в Лиге Чемпионов


Добавлено: 16 мар 2018 в 00:28, Категория: Спорт
Лионель Месси установил сразу несколько достижений в Лиге Чемпионов
Нападающий “Барселоны” Лионель Месси во вчерашнем матче против лондонского “Челси” не только обеспечил своей команде место в 1/4 финала Лиги чемпионов, но и установил несколько новых достижений.

Первый гол аргентинца в ворота Тибо Куртуа стал для него самым быстрым за все время выступлений в главном европейском клубном турнире.
Второй мяч Месси позволил ему стать только вторым игроком в истории, который смог сто голов в Лиге Чемпионов. В так называемом “клубе 100” форвард “Барсы” составит компанию Криштиану Роналду.


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Добавлено: 16 мар 2018 в 00:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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