"Локомотив" ничем не удивил хоккеистов СКА, мы знали, как они сыграют – Широков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар - РИА Новости, Сергей Яременко. Нападающий петербургского СКА Сергей Широков заявил что ярославский "Локомотив" ничем не удивил армейцев в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ, петербуржцы изучили игру соперника.

СКА в пятницу обыграл "Локомотив" со счетом 4:0 в первом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ. Вторая игра пройдет 17 марта в Санкт-Петербурге.

"Локомотив" тоже отдыхал перед вторым раундом. Мы готовились, разбирали их игру. Было задание, которого мы придерживались - у нас это получилось. Ярославцы ничем не удивили. Мы знали, как они будут играть. Завтра что-то может измениться, но мы их разобрали, нам сказали, что делать: действовать агрессивно, больше бросать по воротам. Мы постарались так и сделать. За счет этого и выиграли матч", - сказал Широков журналистам.

"В плей-офф идет контактный хоккей, никто не хочет проигрывать, борьба идет на каждом участке площадки. Нам нужно забыть сегодняшний матч и готовиться к завтрашнему поединку", - отметил Широков.