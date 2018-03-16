Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева

Мария Фомина и Алексей Киселев

О том, что 25-летняя Мария Фомина беременна, говорили уже давно, однако сама она эти сообщения не комментировала. Когда скрывать интересное положение актрисы стало уже сложно, новость о ее беременности подтвердил возлюбленный Марии — креативный директор кинокомпании "Небо" Алексей Киселев. В своем Instagram он опубликовал видео с показа Max Mara, в котором Мария принимала участие.

Мария Фомина

Моя Мария. Очень беременная и горячая. Люблю тебя!

— подписал видео 34-летний Киселев.

Напомним, что впервые о романе пары стало известно осенью прошлого года — тогда Мария и Алексей вместе появились на фестивале Context. Diana Vishneva. До отношений с Фоминой Киселев в течение почти двух лет состоял в браке с Идой Лоло, однако летом 2015 года супруги расстались. Мария же встречалась с сыном Олега Табакова Павлом, но их отношения прекратились в начале прошлого года. У Киселева, к слову, есть 16-летний сын Георгий от брака с Майей Тархан-Моурави. А для Марии этот ребенок станет первым.

Мария Фомина и Алексей КиселевМария Фомина и Алексей Киселев