Мелания Трамп, кажется, простила Дональда Трампа после скандала с его изменами

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, Дональд и Мелания Трамп

Похоже, в семье Дональда и Мелании Трамп снова все хорошо: вчера сияющие улыбками супруги, держась за руки, появились на приеме в Белом доме — словно и не было никакого скандала в связи с изменами президента.

Прием устраивали в честь премьер-министра Ирландии Лео Варадкара, который приехал в США с официальным визитом в преддверии Дня святого Патрика — главного национального праздника Ирландии. Отдавая дань уважения традициям страны высокого гостя, Мелания выбрала для вечера зеленое платье с анималистичным принтом от Brandon Maxwell (животный принт украшал и ее лодочки Christian Louboutin), поскольку именно зеленый цвет — символ праздника.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп

Выглядела первая леди ослепительно: ни тени недовольства на ее лице! И никакого публичного пренебрежения к мужу. А ведь еще совсем недавно Мелания с Дональдом вела себя совсем по-другому: отказывалась брать его за руку, хмурилась, выказывала недовольство всем своим видом от необходимости находиться рядом с ним. Инсайдеры авторитетно заявляли: так Мелания реагирует на секс-скандал с участием ее мужа — выяснилось, что несколько лет назад Дональд изменил ей с порноактрисой.

Конечно, комментариев из первых уст на этот счет не было, но СМИ узнавали все новые и новые подробности этой грязной истории. В прессе судачили об обострившихся отношениях супругов ("Мелании так нелегко!"), но, похоже, тем удалось преодолеть очередной кризис в браке. А вот у старшего сына Трампа, Дональда-младшего, кажется, не получилось справиться с проблемами в браке: по слухам, его жена Ванесса, родившая супругу пятерых детей, на днях подала на развод — причины пока неизвестны.

Дональд и Мелания Трамп

Дональд и Мелания Трамп, Лео Варадкар

Первым фотографиями поделился блогер boo_10.