Мемория. Сергей Юрский

16 марта 1935 года родился Сергей Юрскии, актер и режиссер.

Личное дело

Сергей Юрьевич Юрскии (83 года) родился в Ленинграде, в артистической семье. Отец, Юрий Сергеевич Юрский, был художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, руководил Ленконцертом. Мать Евгения Михайловна Юрская-Романова —музыкальным педагогом. По некоторым данным, когда Сергею исполнился год, его отца репрессировали и сослали, однако еще через год освободили.

Желание быть актером у Сергея Юрского определилось к четырнадцати годам. Он пытался играть на сцене во Дворце пионеров и в драмкружке Педагогического училища, куда «прибился в поисках лучших ролей».

Отец, предоставивший сыну свободу выбора, однако, не верил в наличие у него актерского таланта. «Отец расценивал мои детские работы без скидок – по шкале профессиональной, и они получали самые низкие оценки. Он апеллировал к моему разуму и чувству юмора и призывал согласиться с ним. Я соглашался», - вспоминал впоследствии Юрский.

Авторитет отца был настолько велик, что, окончив школу с золотой медалью, Сергей, по его совету, поступил на юридический факультет Ленинградского университета.

Но и там не оставил мечты о театре, сумев попасть в университетский драмкружок. Постановки Театра-студии ЛГУ «гремели на весь город». После того, как отец, побывав на одной из театральных постановок «Ревизора», оценил игру сына в роли Хлестакова, Юрский после 3-го курса юрфака бросил университет. «После спектакля он впервые пришел ко мне за кулисы, расцеловал и, смеясь, радостный, пробасил с изумлением: «Сынка, да ты актер». В тот же год я покинул университет и поступил в Театральный институт», - вспоминал актер.

Уже после 2-го курса Ленинградского театрального института, в 1957 году, Сергей Юрский был приглашен в Большой драматический театр им. М. Горького – один из лучших театров страны. Окончив институт, в течение 20 лет был ведущим актером легендарного БДТ под руководством Георгия Товстоногова. Блистательно сыграл там Чацкого в «Горе от ума», Тузенбаха в «Трех сестрах», Генриха 1V в «Генрихе 1V», Мольера - в «Мольере» и Фарятьева - в «Фантазиях Фарятьева».

В 1961 году Сергей Юрский женился на актрисе БДТ Зинаиде Шарко. Через семь лет - в 1968 году - супруги разошлись.

Параллельно с работой в театре Юрский снимался в кино и выступал на эстраде. Широкую известность актеру принесли роли Чудака в «Человек ниоткуда» (1961) Эльдара Рязанова, Викниксора в фильме Геннадия Полоки «Республика ШКИД» (1966) и Остапа Бендера в «Золотом теленке» (1968) Михаила Швейцера.

Выступал и как чтец с программами классических и современных авторов - читал рассказы Чехова, Зощенко, прозу Гоголя, Бабеля, Шукшина, поэзию Пушкина, Пастернака, Мандельштама и т.д.

В 1974 году Сергей Юрский дебютировал как режиссер, поставив спектакль в БДТ спектакль «Мольер» по Михаилу Булгакову. Товстоногов на это отреагировал достаточно резко, заявив: «Мне нужен хороший Юрский-артист, а не средний Юрский-режиссер». После этого, поняв, что на поприще театральной режиссуры его перспективы в Ленинграде невелики, Юрский ушел из БДТ и в 1978 году переехал в Москву, где стал актером и режиссером Театра имени Моссовета. Здесь он ставит «Тему с вариациями» и пьесу Островского «Правда хорошо, а счастье лучше».

Повесть «Чернов», написанная Юрским в середине 1970-х годов, стала литературной основой его режиссерского дебюта и в кино - в 1990 году он снял фильм «Чернов/Chernov».

В 2004 году актер Сергей Юрский впервые вышел на сцену театра «Школа современной пьесы» в образе Иосифа Сталина, представив собственную режиссерскую версию пьесы И. Друцэ «Вечерний звон. Ужин у товарища Сталина».

В последнее десятилетие актер снялся в экранизации «Отцов и детей» в роли отца Базарова и в картине Андрея Хржановского «Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину», где сыграл роль отца поэта Иосифа Бродского. За эту работу актер был удостоен премии Правительства РФ 2010 года в области культуры.

В 2011 году стал Лауреатом премии «Звезда Театрала».

В феврале 2013 по окончании очередного спектакля «Ужин у товарища Сталина» Юрский со сцены объявил, что это было последнее представление. В том же 2013 году поставил «Полеты с ангелом» З. Сагалова (совместный проект театра им. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана).

Юрский живет в Москве, по-прежнему выступает с творческими вечерами, ездит на гастроли и пишет книги.

Актер женат вторым браком на народной артистке РФ Наталье Теняковой. У пары есть дочь Дарья Юрская, в настоящее время - актриса МХТ им. Чехова.

Сергей Юрский на "Контрольной прогулке" с писателями. 2012г. Сергей Нехлюдов/Wikimedia Commons

Чем знаменит

Сергей Юрский в течение 20 лет был ведущим актером одного из лучших театров страны - легендарного БДТ под руководством Георгия Товстоногова. Блистательно сыграл там Чацкого в «Горе от ума», был Тузенбахом в «Трех сестрах», Генрихом 1У в «Генрихе 1У», Мольером - в «Мольере» и Фарятьевым - в «Фантазиях Фарятьева», Эзопом в «Лисе и винограде».

С 1978 года является актером и режиссером Театра имени Моссовета. С 1991 года одновременно играет и ставит спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».

Важной частью творческой биографии Сергея Юрского являются его выступления как чтеца. Он создал своеобразный «театр одного актера», в котором выступает как автор, постановщик и исполнитель пятнадцати литературных программ.

Кинозрителям он запомнился ролями Чудака в фильме «Человек ниоткуда» (1961), Викниксора в «Республике ШКИД» (1966), Остапа Бендера в «Золотом теленке» (1968), Груздева в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979), дяди Мити в картине «Любовь и голуби» (1984).

Сергей Юрский отмечен многими профессиональными наградами. У него есть премия «Кинотавра», «Ника», «Звезда театрала». Он удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства, премии правительства РФ в области культуры, орденами «За заслуги перед Отечеством» 1V и Ш степеней.

О чем надо знать

Актер занимает активную гражданскую позицию. В 2001 году Сергей Юрский подписал открытое письмо в защиту телекомпании НТВ. В 2003 году в числе других деятелей науки и культуры призывал российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу.

Выступал за освобождение Светланы Бахминой, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, участниц группы «Pussy Riot», а также режиссера Кирилла Серебренникова.

В 2007 году поставил подпись под обращением к Владимиру Путину с рекомендацией покинуть свой пост по истечении второго президентского срока и ни под каким предлогом не оставаться главой государства — «ни в статусе президента, ни в виде некоего "общенационального лидера"».

Несмотря на возраст, актер принимал участие в массовых акциях протеста оппозиции. Неоднократно поддерживал инициативы по защите животных. Высказывался против строительства в Санкт-Петербурге небоскреба «Охта-центр».

В 2014 году Сергей Юрский назвал отношение российских властей и общества к Украине «неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья». В 2015 году Министерство культуры Украины включило Юрского в так называемый «белый список» артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны.

Прямая речь

О своих детских театральных ролях: «Наиграл я много: и Добчинского в «Ревизоре», и Сашеньку в «Беде от нежного сердца» – беде всех самодеятельных кружков, и Бальзаминова в «Праздничном сне до обеда», в тогдашний антирасистский самодеятельный шлягер «Белый ангел», где я изображал негра, вымазывая всего себя и все, что на себе, и все вокруг себя, в том числе и партнершу, густой черной краской, и крепкого сорокалетнего стахановца-машиниста в чудовищной пьесе «Трое с Украины». Я имел некоторый успех в узких кругах школьниц седьмых-восьмых классов некоторых школ северной части Фрунзенского района, я даже удостоился кое-каких премий на смотрах».

Об ответе на вопрос «Кто виноват» (интервью АиФ, 04.02.2016): «По-христиански, я думаю, прежде всего нужно говорить о своих ошибках. Легче всего думать о чужих и указывать: «Вот он виноват». Если тебе сейчас не хватает свободы, равенства, братства, значит, в свое время от этих понятий ты сам отказывался ради чего-то другого... Ну так вспомните, где вы, люди, прокололись в вашем поведении, в вашей продажности, в вашем подхалимстве власти, в вашем приятии чего угодно».

5 фактов о Сергее Юрском

Существует заблуждение, что Юрский — это псевдоним Сергея Юрьевича. На самом же деле, это псевдоним его отца — Юрия Сергеевича Жихарева, взятый им в ранней юности во время выступлений в гимназических спектаклях и являющийся простым производным от имени Юрий. Со временем псевдоним совсем вытеснил его настоящую фамилию.В школе Сергей Юрский более всего после театра любил математику.C 1996 года Юрский является членом попечительского совета Свято-Филаретовского православно-христианского института.В ноябре 1967 года получил звание Заслуженный артист РСФСР, а спустя двадцать лет – в 1987 году - Народный артист РСФСР.Юрский является автором нескольких книг прозы и пьес, написанных под псевдонимом Вацетис.

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