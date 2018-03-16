Мемория. Сергей Юрский

16 марта 1935 года родился Сергей Юрскии, актер и режиссер.
Личное дело
Сергей Юрьевич Юрскии (83 года) родился в Ленинграде, в артистической семье. Отец, Юрий Сергеевич Юрский, был художественным руководителем Московского цирка на Цветном бульваре, руководил Ленконцертом. Мать Евгения Михайловна Юрская-Романова —музыкальным педагогом. По некоторым данным, когда Сергею исполнился год, его отца репрессировали и сослали, однако еще через год освободили.
Желание быть актером у Сергея Юрского определилось к четырнадцати годам. Он пытался играть на сцене во Дворце пионеров и в драмкружке Педагогического училища, куда «прибился в поисках лучших ролей».
Отец, предоставивший сыну свободу выбора, однако, не верил в наличие у него актерского таланта. «Отец расценивал мои детские работы без скидок – по шкале профессиональной, и они получали самые низкие оценки. Он апеллировал к моему разуму и чувству юмора и призывал согласиться с ним. Я соглашался», - вспоминал впоследствии Юрский.
Авторитет отца был настолько велик, что, окончив школу с золотой медалью, Сергей, по его совету, поступил на юридический факультет Ленинградского университета.
Но и там не оставил мечты о театре, сумев попасть в университетский драмкружок. Постановки Театра-студии ЛГУ «гремели на весь город». После того, как отец, побывав на одной из театральных постановок «Ревизора», оценил игру сына в роли Хлестакова, Юрский после 3-го курса юрфака бросил университет. «После спектакля он впервые пришел ко мне за кулисы, расцеловал и, смеясь, радостный, пробасил с изумлением: «Сынка, да ты актер». В тот же год я покинул университет и поступил в Театральный институт», - вспоминал актер.
Уже после 2-го курса Ленинградского театрального института, в 1957 году, Сергей Юрский был приглашен в Большой драматический театр им. М. Горького – один из лучших театров страны. Окончив институт, в течение 20 лет был ведущим актером легендарного БДТ под руководством Георгия Товстоногова. Блистательно сыграл там Чацкого в «Горе от ума», Тузенбаха в «Трех сестрах», Генриха 1V в «Генрихе 1V», Мольера - в «Мольере» и Фарятьева - в «Фантазиях Фарятьева».
В 1961 году Сергей Юрский женился на актрисе БДТ Зинаиде Шарко. Через семь лет - в 1968 году - супруги разошлись.
Параллельно с работой в театре Юрский снимался в кино и выступал на эстраде. Широкую известность актеру принесли роли Чудака в «Человек ниоткуда» (1961) Эльдара Рязанова, Викниксора в фильме Геннадия Полоки «Республика ШКИД» (1966) и Остапа Бендера в «Золотом теленке» (1968) Михаила Швейцера.
Выступал и как чтец с программами классических и современных авторов - читал рассказы Чехова, Зощенко, прозу Гоголя, Бабеля, Шукшина, поэзию Пушкина, Пастернака, Мандельштама и т.д.
В 1974 году Сергей Юрский дебютировал как режиссер, поставив спектакль в БДТ спектакль «Мольер» по Михаилу Булгакову. Товстоногов на это отреагировал достаточно резко, заявив: «Мне нужен хороший Юрский-артист, а не средний Юрский-режиссер». После этого, поняв, что на поприще театральной режиссуры его перспективы в Ленинграде невелики, Юрский ушел из БДТ и в 1978 году переехал в Москву, где стал актером и режиссером Театра имени Моссовета. Здесь он ставит «Тему с вариациями» и пьесу Островского «Правда хорошо, а счастье лучше».
Повесть «Чернов», написанная Юрским в середине 1970-х годов, стала литературной основой его режиссерского дебюта и в кино - в 1990 году он снял фильм «Чернов/Chernov».
В 2004 году актер Сергей Юрский впервые вышел на сцену театра «Школа современной пьесы» в образе Иосифа Сталина, представив собственную режиссерскую версию пьесы И. Друцэ «Вечерний звон. Ужин у товарища Сталина».
В последнее десятилетие актер снялся в экранизации «Отцов и детей» в роли отца Базарова и в картине Андрея Хржановского «Полторы комнаты, или сентиментальное путешествие на родину», где сыграл роль отца поэта Иосифа Бродского. За эту работу актер был удостоен премии Правительства РФ 2010 года в области культуры.
В 2011 году стал Лауреатом премии «Звезда Театрала».
В феврале 2013 по окончании очередного спектакля «Ужин у товарища Сталина» Юрский со сцены объявил, что это было последнее представление. В том же 2013 году поставил «Полеты с ангелом» З. Сагалова (совместный проект театра им. Ермоловой и продюсера Леонида Робермана).
Юрский живет в Москве, по-прежнему выступает с творческими вечерами, ездит на гастроли и пишет книги.
Актер женат вторым браком на народной артистке РФ Наталье Теняковой. У пары есть дочь Дарья Юрская, в настоящее время - актриса МХТ им. Чехова.
Сергей Юрский на "Контрольной прогулке" с писателями. 2012г. Сергей Нехлюдов/Wikimedia Commons
Чем знаменит
Сергей Юрский в течение 20 лет был ведущим актером одного из лучших театров страны - легендарного БДТ под руководством Георгия Товстоногова. Блистательно сыграл там Чацкого в «Горе от ума», был Тузенбахом в «Трех сестрах», Генрихом 1У в «Генрихе 1У», Мольером - в «Мольере» и Фарятьевым - в «Фантазиях Фарятьева», Эзопом в «Лисе и винограде».
С 1978 года является актером и режиссером Театра имени Моссовета. С 1991 года одновременно играет и ставит спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы».
Важной частью творческой биографии Сергея Юрского являются его выступления как чтеца. Он создал своеобразный «театр одного актера», в котором выступает как автор, постановщик и исполнитель пятнадцати литературных программ.
Кинозрителям он запомнился ролями Чудака в фильме «Человек ниоткуда» (1961), Викниксора в «Республике ШКИД» (1966), Остапа Бендера в «Золотом теленке» (1968), Груздева в культовом фильме «Место встречи изменить нельзя» (1979), дяди Мити в картине «Любовь и голуби» (1984).
Сергей Юрский отмечен многими профессиональными наградами. У него есть премия «Кинотавра», «Ника», «Звезда театрала». Он удостоен премии президента РФ в области литературы и искусства, премии правительства РФ в области культуры, орденами «За заслуги перед Отечеством» 1V и Ш степеней.
О чем надо знать
Актер занимает активную гражданскую позицию. В 2001 году Сергей Юрский подписал открытое письмо в защиту телекомпании НТВ. В 2003 году в числе других деятелей науки и культуры призывал российские власти остановить войну в Чечне и перейти к переговорному процессу.
Выступал за освобождение Светланы Бахминой, Михаила Ходорковского, Платона Лебедева, участниц группы «Pussy Riot», а также режиссера Кирилла Серебренникова.
В 2007 году поставил подпись под обращением к Владимиру Путину с рекомендацией покинуть свой пост по истечении второго президентского срока и ни под каким предлогом не оставаться главой государства — «ни в статусе президента, ни в виде некоего "общенационального лидера"».
Несмотря на возраст, актер принимал участие в массовых акциях протеста оппозиции. Неоднократно поддерживал инициативы по защите животных. Высказывался против строительства в Санкт-Петербурге небоскреба «Охта-центр».
В 2014 году Сергей Юрский назвал отношение российских властей и общества к Украине «неожиданным и ужасным проявлением национального бескультурья». В 2015 году Министерство культуры Украины включило Юрского в так называемый «белый список» артистов, которые поддерживают территориальную целостность страны.
Прямая речь
О своих детских театральных ролях: «Наиграл я много: и Добчинского в «Ревизоре», и Сашеньку в «Беде от нежного сердца» – беде всех самодеятельных кружков, и Бальзаминова в «Праздничном сне до обеда», в тогдашний антирасистский самодеятельный шлягер «Белый ангел», где я изображал негра, вымазывая всего себя и все, что на себе, и все вокруг себя, в том числе и партнершу, густой черной краской, и крепкого сорокалетнего стахановца-машиниста в чудовищной пьесе «Трое с Украины». Я имел некоторый успех в узких кругах школьниц седьмых-восьмых классов некоторых школ северной части Фрунзенского района, я даже удостоился кое-каких премий на смотрах».
Об ответе на вопрос «Кто виноват» (интервью АиФ, 04.02.2016): «По-христиански, я думаю, прежде всего нужно говорить о своих ошибках. Легче всего думать о чужих и указывать: «Вот он виноват». Если тебе сейчас не хватает свободы, равенства, братства, значит, в свое время от этих понятий ты сам отказывался ради чего-то другого... Ну так вспомните, где вы, люди, прокололись в вашем поведении, в вашей продажности, в вашем подхалимстве власти, в вашем приятии чего угодно».
5 фактов о Сергее Юрском
Существует заблуждение, что Юрский — это псевдоним Сергея Юрьевича. На самом же деле, это псевдоним его отца — Юрия Сергеевича Жихарева, взятый им в ранней юности во время выступлений в гимназических спектаклях и являющийся простым производным от имени Юрий. Со временем псевдоним совсем вытеснил его настоящую фамилию.
В школе Сергей Юрский более всего после театра любил математику.
C 1996 года Юрский является членом попечительского совета Свято-Филаретовского православно-христианского института.
В ноябре 1967 года получил звание Заслуженный артист РСФСР, а спустя двадцать лет – в 1987 году - Народный артист РСФСР.
Юрский является автором нескольких книг прозы и пьес, написанных под псевдонимом Вацетис.
Материалы о Сергее Юрском
Актер Сергей Юрский: биография, личная жизнь, дети
Статья к 70-летнему юбилею Сергея Юрского на NEWSru.com
Сергей Юрский. Кто держит паузу.
Статья о Сергее Юрском в Википедии