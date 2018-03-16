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Минфин подсчитал бюджетные потери от субсидий нефтепереработчикам


Добавлено: 16 мар 2018 в 11:56, Категория: Новости на сегодня
Минфин подсчитал бюджетные потери от субсидий нефтепереработчикам

В 2017 году федеральный бюджет РФ лишился 1 трлн рублей из-за промедления с налоговым маневром в нефтяной сфере, пишут «Ведомости» со ссылкой на главу департамента налоговой и таможенной политики российского Минфина Алексея Сазанова.

По его словам, 600 млрд рублей субсидий получили нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) за счет того, что «экспортные пошлины на нефтепродукты ниже пошлин на сырую нефть». Еще 140 млрд рублей были потеряны на поставках в Белоруссию российской нефти по внутренним ценам и без пошлин. Кроме того, 300 млрд рублей бюджет недополучил из-за сдерживания цен на нефтепродукты на внутреннем рынке.

Министерство финансов предлагало упразднить «неэффективные субсидии» еще в 2017 году. Речь шла о завершении налогового маневра, который включал обнуление пошлин на сырую нефть и нефтепродукты — с их компенсацией за счет повышения НДПИ.

Этот маневр начали проводить с 2015 года, снизив пошлины на треть от цены барреля нефти и значительно урезав маржу НПЗ. Однако в 2017 году против обнуления пошлин выступили нефтяники, а Министерство энергетики их поддержало, заявив, что надо подождать еще семь лет. Сазанов считает, что необходимо завершить маневр в ближайшие два года.

По оценкам аналитиков Vygon Consulting, в текущем году бюджетные потери на субсидиях нефтеперерабатывающей отрасли достигнут 700 млрд рублей.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 11:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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