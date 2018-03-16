«Миротворец»? внес Надежду Савченко в список изменников родины

Показать меню
Актуально
Путин продолжит игру мышцами после выборов, – эксперт - 10:42 Путин продолжит игру мышцами после выборов, – эксперт Культ личности, армия и хакеры: CNN о «секрете могущества» Путина (ВИДЕО) - 10:43 Культ личности, армия и хакеры: CNN о «секрете могущества» Путина (ВИДЕО) Огромный Астероид прилетит к Земле 18 марта: какую опасность он несет - 11:02 Огромный Астероид прилетит к Земле 18 марта: какую опасность он несет Разведчики ЦВО учатся корректировать контрбатарейную стрельбу с помощью БПЛА - 11:21 Разведчики ЦВО учатся корректировать контрбатарейную стрельбу с помощью БПЛА Москве пообещали ледяной дождь и гололед ближе к вечеру - 11:31 Москве пообещали ледяной дождь и гололед ближе к вечеру Дутерте заявил о выходе Филиппин из Международного уголовного суда - 11:31 Дутерте заявил о выходе Филиппин из Международного уголовного суда Половина наследства основателя IKEA пойдет на развитие севера Швеции - 11:31 Половина наследства основателя IKEA пойдет на развитие севера Швеции Российский горнолыжник завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде - 11:32 Российский горнолыжник завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде СМИ узнали о предоставлении охраны российским политэмигрантам в Великобритании - 11:32 СМИ узнали о предоставлении охраны российским политэмигрантам в Великобритании Американский сенатор призвал объявить РФ «спонсором терроризма» - 11:32 Американский сенатор призвал объявить РФ «спонсором терроризма» Николас Кейдж все-таки станет Суперменом - 11:50 Николас Кейдж все-таки станет Суперменом Посол Израиля в РФ: действия Ирана в Сирии могут привести к эскалации конфликта - 11:56 Посол Израиля в РФ: действия Ирана в Сирии могут привести к эскалации конфликта Есмантович: ЦСКА указывает КХЛ на судейские ошибки, но реакции нет - 11:57 Есмантович: ЦСКА указывает КХЛ на судейские ошибки, но реакции нет После расставания с Джиджи Хадид Зейн Малик отписался от нее и ее матери в - 12:00 После расставания с Джиджи Хадид Зейн Малик отписался от нее и ее матери в Instagram Тиллерсон на прощание предупредил о российской опасности - 12:14 Тиллерсон на прощание предупредил о российской опасности Штаб «АТО» сообщил о погибшем военном - 12:21 Штаб «АТО» сообщил о погибшем военном Лена Хромина высказалась о новенькой Кате Родиной - 12:29 Лена Хромина высказалась о новенькой Кате Родиной
» » «Миротворец»? внес Надежду Савченко в список изменников родины

«Миротворец»? внес Надежду Савченко в список изменников родины


Добавлено: 16 мар 2018 в 09:18, Категория: Новости на сегодня
«Миротворец»? внес Надежду Савченко в список изменников родины

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Об этом сообщает РИА Новости.

Создатели ресурса обвиняют Савченко в «подготовке террористических актов на территории Украины», а также в «подготовке государственного переворота». Ранее с аналогичным обвинением в адрес нардепа выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, он же внес в Раду представление о лишении Савченко неприкосновенности, чтобы затем арестовать ее.

Между тем Надежда Савченко подтвердила телеканалу NewsOne намерение баллотироваться в президенты в 2019 году. В ответ на предложение депутатов Верховной Рады лишить ее звания Героя Украины она заявила: «Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду». Пока же Надежда Савченко намерена продолжить работу в Раде, однако подчеркивает, что будет выезжать за границу, если это будет нужно.

Савченко также рассказала «Стране.UA», что обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением освободить всех украинцев, находящихся «в плену».

«Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», — сказала она.



Материалы по теме:

Савченко пришла в Раду с гранатами и пистолетом
Генпрокурор Украины обвинил Савченко в подготовке теракта в Раде
Савченко заявила о создании своей собственной партии
Савченко: меня планирует убить администрация президента Украины
Добавлено: 16 мар 2018 в 09:18, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Жителям Крайнего Севера безвозмездно предоставят земельные участки

Жителям Крайнего Севера безвозмездно предоставят земельные участки

Кендалл Дженнер показала свои татуировки и рассказала, что не торопится стать матерью

Кендалл Дженнер показала свои татуировки и рассказала, что не торопится стать матерью

«Роскосмос» готов сделать автономным российский сегмент МКС

«Роскосмос» готов сделать автономным российский сегмент МКС

В Днепре от тяжелого ранения скончался 20-летний доброволец «Азова»

В Днепре от тяжелого ранения скончался 20-летний доброволец «Азова»

Загрузка...



Лента новостей
Путин записал предвыборное обращение к россиянам - 09:17 Путин записал предвыборное обращение к россиянамКабмин решил освободить малый и средний бизнес от проверок до 2022 года? - 09:17 Кабмин решил освободить малый и средний бизнес от проверок до 2022 года?Блейк Лайвли с сестрой и подругой повеселилась в Диснейленде: селфи с Микки Маусом и битва принцесс - 09:07 Блейк Лайвли с сестрой и подругой повеселилась в Диснейленде: селфи с Микки Маусом и битва принцессПутин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборах - 09:00 Путин призвал избирателей не уклоняться от участия в выборахБывший полузащитник “Металлиста” и сборной Украины возвращается в Харьков - 08:43 Бывший полузащитник “Металлиста” и сборной Украины возвращается в Харьков«Путин, останови»: Родительские организации требуют прекратить антисемейную политику - 08:30 «Путин, останови»: Родительские организации требуют прекратить антисемейную политикуЗаместитель главы СКР проведет прием граждан в Екатеринбурге - 08:28 Заместитель главы СКР проведет прием граждан в ЕкатеринбургеПентагон обеспокоен наращиванием военной мощи России в недоступном для США регионе - 08:21 Пентагон обеспокоен наращиванием военной мощи России в недоступном для США регионеАмериканский истребитель F-18 потерпел крушение, оба пилота погибли (ФОТО) - 08:15 Американский истребитель F-18 потерпел крушение, оба пилота погибли (ФОТО)Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборам - 08:01 Врио губернатора Новосибирской области оценил готовность региона к выборамМемория. Сергей Юрский - 07:58 Мемория. Сергей ЮрскийЯд «приехал» к Скрипалю в чемодане его дочери - 07:57 Яд «приехал» к Скрипалю в чемодане его дочериВ Дагестане объявлен в розыск врио министра строительства и ЖКХ - 07:55 В Дагестане объявлен в розыск врио министра строительства и ЖКХИстребители МиГ-31 морской авиации ТОФ в ходе ЛТУ перехватили самолёты условного противника и - 07:50 Истребители МиГ-31 морской авиации ТОФ в ходе ЛТУ перехватили самолёты условного противника и провели дозаправку в воздухе
Последние новости
«Фобос» напугал москвичей самыми холодными выходными за 18 лет - 10:33 «Фобос» напугал москвичей самыми холодными выходными за 18 лет Российская биатлонистка завоевала еще одно золото Паралимпиады - 10:33 Российская биатлонистка завоевала еще одно золото Паралимпиады В МВД оценили ущерб от коррупции в 2017 году в 177,5 млрд рублей - 10:33 В МВД оценили ущерб от коррупции в 2017 году в 177,5 млрд рублей Четверть опрошенных россиян назвали убийство Немцова политическим - 10:33 Четверть опрошенных россиян назвали убийство Немцова политическим Telegram потребовал аннулировать приказ о ключах к переписке для ФСБ - 10:33 Telegram потребовал аннулировать приказ о ключах к переписке для ФСБ Поклонская попросила ЦИК вывести Собчак из президентской гонки - 10:32 Поклонская попросила ЦИК вывести Собчак из президентской гонки Конец света: Нострадамус предрек Третью мировую войну с участием России и Британии, она станет - 10:22 Конец света: Нострадамус предрек Третью мировую войну с участием России и Британии, она станет закатом эры человечества Юлия Тимошенко наняла экс-советника Трампа для решения вопросов в США? - 10:21 Юлия Тимошенко наняла экс-советника Трампа для решения вопросов в США? Как армия США пытала, насиловала и убивала гражданское население - 10:15 Как армия США пытала, насиловала и убивала гражданское население Боевики применили минометы гранатометы в зоне АТО - 09:43 Боевики применили минометы гранатометы в зоне АТО Запад дискредитирует идею санкций против России, – эксперт - 09:42 Запад дискредитирует идею санкций против России, – эксперт Госдеп допустил новые санкции против России из-за дела Скрипаля - 09:18 Госдеп допустил новые санкции против России из-за дела Скрипаля «Миротворец»? внес Надежду Савченко в список изменников родины - 09:18 «Миротворец»? внес Надежду Савченко в список изменников родины
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"