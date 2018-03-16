«Миротворец»? внес Надежду Савченко в список изменников родины

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец» как «пособница террористов и изменница родины». Об этом сообщает РИА Новости.

Создатели ресурса обвиняют Савченко в «подготовке террористических актов на территории Украины», а также в «подготовке государственного переворота». Ранее с аналогичным обвинением в адрес нардепа выступил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, он же внес в Раду представление о лишении Савченко неприкосновенности, чтобы затем арестовать ее.

Между тем Надежда Савченко подтвердила телеканалу NewsOne намерение баллотироваться в президенты в 2019 году. В ответ на предложение депутатов Верховной Рады лишить ее звания Героя Украины она заявила: «Я думаю, придет время, я кину президенту в лицо эту звезду». Пока же Надежда Савченко намерена продолжить работу в Раде, однако подчеркивает, что будет выезжать за границу, если это будет нужно.

Савченко также рассказала «Стране.UA», что обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложением освободить всех украинцев, находящихся «в плену».

«Я попросила его отпустить всех украинцев. Если цена — мой обмен — я согласна. Если бы мне предложили волю в России — это была бы для меня смерть. Я соглашусь на обмен, отсидеть свои 22 года в России, если взамен выпустят всех украинских пленных», — сказала она.