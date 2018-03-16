На Западе посчитали, сколько времени займёт создание аналога «Арматы»

Капитан Штефан Бюлер из швейцарской Ассоциации офицеров бронетанковых войск посчитал, что создание аналога российского танка Т-14 «Армата» займет у западных стран от трех до пяти лет.

По его словам, за это время Россия уже сможет усовершенствовать свою боевую машину, а экипажи — набраться опыта в управлении танком.

«Предпочтительнее добиться реального 80-процентного решения и оптимизировать его после испытаний, чем создавать 100-процентного »бумажного тигра», — передает его слова Focus Online.

Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Является тяжёлой гусеничной машиной, на базе которой разрабатывается современный танк, новый вид боевой машины пехоты, бронетранспортёр и другая техника.

Впервые танк был показан общественности на параде Победы в Москве 9 мая 2015 года. Ожидается, что он начнет поступать в российские войска в 2019 году.

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