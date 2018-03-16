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Напиток красоты «Ласси»


Добавлено: 16 мар 2018 в 23:53, Категория: Статьи

Напиток «Ласси» - это вкусный напиток, пришедший из Индии и Пакистана. В данных странах женщины называют этот напиток «чудотворным», так как ингредиенты, содержащиеся в данном напитке, способствуют улучшению работы организма и хорошо влияют на внешний вид кожи лица, избавляя её от некоторых несовершенств и придавая ей более здоровый вид.
Что нужно для приготовления напитка?
Для приготовления данного напитка не придётся сильно «разоряться», так как список продуктов, которые используются в его приготовлении, довольно прост в приобретении.
Итак, ингредиенты:
1. Йогурт без добавок – 1 стакан. (Можно использовать ряженку, но тогда понадобиться 1 столовая ложка сахара на 1 стакан.)
2. Мёд – 2 ст. л.
3. Банан, киви, груша – 2 шт. (Использовать можно любой фрукт, но важно избавить его от костей.)
4. Лимонная кислота – 2ст. л. (Можно использовать вместо неё лимонный сок – 2 ст. л., но лучше всё – же кислоту.)
5. Холодная вода – 0, 5 стакана.
6. Ледовые кубики – 6 – 7 шт. (По желанию).
7. Украшение: мята – 4 – 5 листов, сахарная пудра – 3 ч. л, палочка корицы.
8. Специи: ванилин, корица, кардамон, мускатный орех и т. д.
Как приготовить напиток?
Приготовление напитка так же не должно составить трудностей для готовящего человека , так как рецепт приготовления довольно прост и понятен. Единственная трудность, с которой могут столкнуться люди, желающие приготовить данный напиток, – это наличие блендера. Но его можно заменить миксером, хотя приготовление с помощью этого прибора займёт больше времени.
Приготовление:
1. В блендере необходимо измельчить до однородной массы йогурт и фрукт, взятый для приготовления. Важно запомнить, что фрукт должен быть полностью очищен от костей и кожуры, иначе присутствует риск отравления.
2. Далее необходимо добавить мёд и перемешивать полученную массу около двух минут.
3. После чего нужно добавить холодную воду и лимонную кислоту и снова измельчить массу в блендере.
4. Далее добавляются специи. Важно запомнить, что ванилин добавляется только в паре с корицей, а кардамон – с мускатным орехом.
5. Нужно добавить ледовые кубики, разделённые на несколько небольших частей. Эта часть рецепта не является обязательной, если не отдаётся предпочтение холодным напиткам.
6. Последним пунктом является переливание готового напитка в посуду для дальнейшего потребления. После чего напиток нужно украсить одним из представленных ингредиентов и дать настоятся пару минут. После того, как напиток настоится, его можно будет подавать к столу.
Такой напиток будет наиболее уместен к завтраку или перед сном. Он не только освежает и возвращает в тонус кожу лица, но и поднимает энергетический запас сил человека, тем самым даруя бодрость и сытость на несколько часов. А источником данного подъёма сил является содержание в напитке молочных продуктов и свежих фруктов, способных восстановить запас сил и бодрости организма. Такой напиток подойдёт и для потребления женщинам, носящим ребёнка, а так же людям, сидящим на диетах ( но это в том случае, если в основе напитка не лежит банан). Именно за эти свойства напиток пользуется популярностью у женщин зарубежных стран.

По материалам: CHIBBIS.RU



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Добавлено: 16 мар 2018 в 23:53, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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