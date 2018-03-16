Неверов: Крым имеет потенциал войти в число передовых регионов

Крым имеет потенциал войти в число передовых российских регионов, заявил журналистам заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов.

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«Крым должен войти в число передовых, самых успешных российских регионов. Вместе с профильными ведомствами, вместе с экспертами мы продолжаем обсуждать законодательные решения, необходимые для экономического, культурного, социального прогресса полуострова»,- сказал парламентарий.

Он отметил, что сегодня на полуострове строятся и ремонтируются дороги, мосты, приводится в порядок коммунальное хозяйство, медучреждения реконструируются и оснащаются новейшим оборудованием. В мае 2016 года на полную мощность заработал энергомост, соединивший энергосистему Крыма с единой энергосистемой России. Увеличился бюджет Крыма, растет объем инвестиций в регион. Выросли пенсии и зарплаты работников бюджетного сектора, население полуострова получило гарантии социальной защиты, предусмотренные законодательством нашей страны.

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