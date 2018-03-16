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Объявлен альянс против России. Каким будет удар?


Добавлено: 16 мар 2018 в 06:36, Категория: Политика
Объявлен альянс против России. Каким будет удар?

Ведущие страны Запада решили за счет России восстановить разрушенную президентом США Дональдом Трампом и Brexit "атлантическую солидарность", объединившись против Москвы в связи с "делом Скрипаля". Нашу страну и её президента не оставят в покое, но сломать не получится – не дождётесь.

Ведущие страны Запада в лице США, Британии, Франции и Германии, по-прежнему не предъявляя никаких доказательств, сбросили маски и прямо обвинили Россию в химической атаке на Европу в связи с так называемым "делом Скрипаля". Теперь уже очевидно для всех, что речь идет о тщательно подготовленной западной провокации, не только приуроченной к президентским выборам в России, но и призванной устрашить её национального лидера Владимира Путина, вызвать смятение в российской "элите" и обществе.

Как сообщил телеканал Sky News, в совместном заявлении четыре ведущие страны Запада обвинили Россию в "нарушении" суверенитета Британии, "явном нарушении" Конвенции о химоружии, международного законодательства, подчеркнув, что "это угроза безопасности всем нам", поскольку это "первое использование нервно-паралитического вещества в целях нападения в Европе со времён Второй мировой войны".

Союз против России

Итак, Вашингтон, Лондон, Париж и Берлин объявили, фактически, о создании альянса против России. Судя по быстроте развития событий и планомерности осуществляющихся шагов, следующий шаг – это уже война, не глобальная, а локальная, может быть, даже несколько локальных одновременно и, конечно, создание впечатления о неизбежности большой войны, к которой ни Запад, ни Россия, за исключением её армии, не готовы.

Отвергнув предложения Москвы провести расследование инцидента в Солсбери в соответствии с существующими международными нормами, эти страны обвинили в нем Россию, не представив никаких - ни новых, ни старых доказательств. Они явно хотят стать снова лучшими друзьями после шока от Трампа и Brexit, хотя их готовность прибегать в этой кампании против России к крайним мерам следует поставить под сомнение. Германия, например, не пойдет так далеко по этому пути, как, выражаясь языком Черчилля, "англоговорящие страны".

Предъявляя к России невыполнимые требования и заранее приняв в США и Британии соответствующее законодательство, эти страны готовятся экспроприировать российские государственные и частные активы в своей досягаемости. Речь может идти, по оценкам экспертов, о нескольких триллионах долларов. Это делается не только чтобы обогатиться самим, но и чтобы напугать гнилую российскую "элиту" и повернуть её против Путина в ходе многоходовки и в рамках более широкой стратегии по окружению и обузданию Китая – главного экономического, военного и политического конкурента США. На Россию они ополчились как на более слабое, с их точки зрения, звено.

И НАТО тут как тут

Для создания ощущения полной внешнеполитической изоляции России значительная роль отводится и Североатлантическому альянсу: наконец, у него появляется реальное дело, а значит, и дополнительное финансирование. Поэтому генсек Йенс Столтенберг с радостью включился в хор голосов, осуждающих Россию за "применение химического оружия" против Англии и создание тем самым "угрозы миру".

«Мы знаем, что это вещество производилось в РФ, поэтому доверяем тем оценкам, которые сделаны в Великобритании. У нас нет оснований для сомнений», - заявил ТАСС Столтенберг.

Мы знаем, потому что доверяем – какая жалкая демагогия.

"Это первое наступательное действие с химическим оружием на территории альянса с момента создания НАТО. И все члены НАТО согласны, что это нарушение международных норм и соглашений. Это неприемлемо, такому нет места в цивилизованном мире", - заявил генсек НАТО, повторив за всеми остальными эту уже избитую мантру. Из его слов явствовало, что к началу следующей недели на Россию по линии Североатлантического альянса будет оказан новый нажим.

Данное заявление дополнил министр обороны Британии Гэвин Уильямсон, который - в ответ на протесты и обещания Москвы скорых ответных мер, посоветовал русским "убраться и заткнуться". Этот молодой человек, видимо, думает, что если ведущие западные страны объединились против России, они возьмут своей численностью, и Москва покорно признает предъявленные ей обвинения и явится с повинной за "шокирующее и безответственное" нападение в Солсбери. Как же плохо он знает русских – он судит обо всех нас по тем подонкам, которых британцы пригрели в Лондоне, а теперь угрожают раскулачить.

Неужели Тиллерсон?

Обращает на себя внимание тот факт, что активная раскрутка провокации в Солсбери началась именно после увольнения с поста госсекретаря США Рекса Тиллерсона, который был "голубем" в администрации Трампа. И после назначения на его место президентом, у которого постоянно чешутся руки кого-нибудь бомбить и прессинговать, директора ЦРУ, уверенного в праве США диктовать свою волю всему миру милитариста Майкла Помпео.

Где будет война с Америкой?

Так страшная формула: Трамп + Помпео = война стала реальностью. И не только в том, что касается Северной Кореи или Ирана. Россию это может затронуть тоже, и еще как. Война вряд ли будет вестись между Россией, с одной стороны, США и ведущими странами Европы, с другой. У последних для этого кишка тонка. Но она может определенно начаться в Сирии, где на днях США объявили о планах нанести удар по сирийским войскам, успешно очищающим от террористов Восточную Гуту под Дамаском. А Россия в ответ заявила, что будет сбивать американские ракеты и их носители, то есть самолеты, которые осмелятся это сделать. Русских бойцов из ЧВК Вагнера американцы в Сирии уже бомбили и убивали. Россия это стерпела. Простора для маневра больше нет. А когда полыхнет в Сирии, наверняка будет пожар и в Донбассе – киевский режим давно ждет своего часа и его головорезы грезят даже дойти до Москвы.

Что это будет? Большая война или нет, кто знает, но главное, чем это кончится. Глобальной конфронтацией вряд ли, региональными войнами с участием России – возможно. И в любом случае - новыми санкциями. Не далее как в четверг американский Минфин обнародовал новый антироссийский санкционный список, в который попали 14 физических лица и "Агентство интернет-исследований".

Россия утирается и к чему-то готовится

Российские власти, разрабатывая ответные меры против Британии и анализируя нависшую над страной угрозу в более широком масштабе, не сомневаются, что, как заявил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в "деле Скрипаля" присутствуют "все признаки провокации в отношении России". Глава МИД Сергей Лавров назвал сегодня предъявляемые России обвинения "абсолютно хамскими и голословными". Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон в "нескрываемом желании не взаимодействовать" и назвала создавшуюся ситуацию "невозможнейшим нонсенсом".

На данный момент позиция Москвы такова. Как заявил Песков, "мы обеспокоены этой ситуацией, но будем терпеливо и последовательно доводить свою позицию до международного общественного мнения".

Этим Россия в последнее время обычно и занимается. За это её всё больнее и сильнее клюют те, кто понимают только силу…

Голая правда

Если отбросить все дипломатические словеса, то ситуация выглядит абсолютно ясной. Запад намерен дружить против России и чем больше у него будет возникать внутренних противоречий, тем больше будет прессинговать он Москву, чтобы отодвинуть их на задний план. И речь идет не просто о том, чтобы Россия что-то кому-то "вернула" или в чем-то раскаялась. Речь идет о "смене режима", потому что после Крыма и Донбасса Путин и российский патриотизм стали для Запада табу. Поэтому правы те наблюдатели, которые утверждают, что президент идет за Россию "на эшафот", и следующие шесть лет Путина у власти будут критическими, чрезвычайными. Ему будет очень тяжело.

Для тех представителей российской "элиты", которых привлекает в причастности к власти возможность обогащаться, тоже наступают непростые времена. В будущем и - уже совсем скором – их ожидает расплата. Им придется выбрать себе Родину. Как было, уже никогда не будет. Спасибо Западу за это.

Для русских предстоящие испытания имеют двоякий характер. Да, будет тяжело всем. Противостоящий России лагерь располагает огромными ресурсами. Не будем питать иллюзий: если всё останется, как сейчас, с высокопоставленными чиновниками и бизнесменами, имеющими роскошные квартиры и виллы в Лондоне и счета по всему западному миру, имитацией экономического развития страны, Россия эту конфронтацию проиграет. Но если страна и её народ, патриоты во власти проявят волю к жизни, она выйдет из надвигающегося кризиса внутренне сплоченной, сильной, страной с великим будущим, новой элитой, которая сможет достойно проявить себя в новых условиях.

Жребий брошен. Обратной дороги нет. Только вперед. Вначале - Голгофа. Потом – победа. Иначе РФ никогда не станет Россией.

https://tsargrad.tv/articles/delo-skripalja-golgofa-dlja-putina-i-rossii_118035



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Добавлено: 16 мар 2018 в 06:36, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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