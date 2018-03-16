Огнеметчики полка РХБ защиты Южного военного округа под Волгоградом начали обучение на современном тренажере «Янычар»

Показать меню
Актуально
ФХР открыла дело по инциденту с участием главы профсоюза игроков КХЛ Коваленко - 15:42 ФХР открыла дело по инциденту с участием главы профсоюза игроков КХЛ Коваленко На YouTube состоялась премьера клипа Кравца на новый трек «Танго обниманго» - 15:49 На YouTube состоялась премьера клипа Кравца на новый трек «Танго обниманго» Федерация мигрантов активно противодействует терроризму в преддверии выборов - 15:50 Федерация мигрантов активно противодействует терроризму в преддверии выборов Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам - 16:07 Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам конференции по искусственному интеллекту Украина может увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях, - Порошенко - 16:21 Украина может увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях, - Порошенко Силовые ведомства РФ закупили продукцию взламывающей iPhone компании - 16:34 Силовые ведомства РФ закупили продукцию взламывающей iPhone компании Украина запретила спортсменам участвовать в российских соревнованиях - 16:34 Украина запретила спортсменам участвовать в российских соревнованиях СБ ООН соберется обсудить дело Скрипаля вечером 14 марта - 16:35 СБ ООН соберется обсудить дело Скрипаля вечером 14 марта Консульский сбор за шенгенскую визу решили повысить на 20 евро - 16:35 Консульский сбор за шенгенскую визу решили повысить на 20 евро Тереза Мэй высылает российских дипломатов - 16:35 Тереза Мэй высылает российских дипломатов СМИ сообщили о подготовке высылки дипломатов РФ из Великобритании - 16:36 СМИ сообщили о подготовке высылки дипломатов РФ из Великобритании МИД обещает в ближайшее время отреагировать на заявление премьера Британии - 16:40 МИД обещает в ближайшее время отреагировать на заявление премьера Британии МИД РФ ответил Терезе Мэй назвавшей Лаврова "не достойным своего поста" - 16:41 МИД РФ ответил Терезе Мэй назвавшей Лаврова Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае - 17:34 Путину пообещали открыть автодвижение по Крымскому мосту в мае YouTube нашел способ борьбы с «конспирологией» в видеороликах - 17:34 YouTube нашел способ борьбы с «конспирологией» в видеороликах Женщины VI века с искусственно вытянутыми черепами выходили замуж за иноземцев - 17:34 Женщины VI века с искусственно вытянутыми черепами выходили замуж за иноземцев Полиция предотвратила нападение на Меркель - 17:35 Полиция предотвратила нападение на Меркель
» » Огнеметчики полка РХБ защиты Южного военного округа под Волгоградом начали обучение на современном тренажере «Янычар»

Огнеметчики полка РХБ защиты Южного военного округа под Волгоградом начали обучение на современном тренажере «Янычар»


Добавлено: 16 мар 2018 в 14:07, Категория: Общество
Огнеметчики полка РХБ защиты Южного военного округа под Волгоградом начали обучение на современном тренажере «Янычар»

Огнеметчики полка РХБ защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приступили к курсу специальной подготовки на современном интерактивном учебно-тренировочном комплексе «Янычар».

Данный тренажер предназначен для подготовки огнеметчиков к выполнению стрельб из модернизированных реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А «Шмель-М».

Учебно-тренировочный комплекс «Янычар» позволяет моделировать любые погодные условия, время года и суток, а также скорость перемещения целей.

Методика прицеливания и расчет условий проведения учебной стрельбы лазерным лучом, а также свето-шумовые эффекты, воспроизводимые при выстреле в учебном классе, на 85-90 % передают обучаемому характеристики настоящего выстрела из РПО-А «Шмель» и ПДМ-А «Шмель-М».

В ходе проведения стрельб огнеметчики будут поражать различные, в том числе и подвижные цели, в условиях прямой видимости, находящиеся на расстоянии от 150 до 600 м, а также расположенные в укрытиях на расстоянии до 800 м.

В зимнем периоде обучения каждый военнослужащий проведет за монитором учебно-тренировочного комплекса свыше 30 часов.



Материалы по теме:

Военнослужащие ВВО на полигоне в Приморском крае осваивают применение реактивных пехотных огнемётов «Шмель»
В мотострелковом соединении ЮВО в Волгоградской области проводятся сборы гранатометчиков
Молодые летчики авиаполка на Кубани приступили к специальной подготовке на симуляторе штурмовиков Су-25СМ
В полку РХБ защиты ЮВО под Волгоградом проведено тактико-специальное занятие по противодействию химической атаке
Добавлено: 16 мар 2018 в 14:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: mil.ru

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС

ЦИК в день выборов собирается связаться с МКС

Тихонов: легионеры

Тихонов: легионеры "Локомотива" играют хорошо, но СКА должен справиться

Британский министр посоветовал России «отойти и заткнуться»

Британский министр посоветовал России «отойти и заткнуться»

Оригинальный подарок – кресло-мешок

Оригинальный подарок – кресло-мешок

Загрузка...



Лента новостей
Американский экономист о грядущей войне США и Китая - 14:01 Американский экономист о грядущей войне США и КитаяЗрада: делегация из Финляндии предложила установить безвизовый режим и прямое авиасообщение с Крымом - 13:49 Зрада: делегация из Финляндии предложила установить безвизовый режим и прямое авиасообщение с КрымомСМИ сообщили о романе певицы Зары и депутата Леонида Слуцкого - 13:43 СМИ сообщили о романе певицы Зары и депутата Леонида СлуцкогоВыборы-2018: Памфилова обещала сделать выводы по нарушениям правил агитации в СМИ - 13:42 Выборы-2018: Памфилова обещала сделать выводы по нарушениям правил агитации в СМИВика Борисевич не надеется на продолжение отношений с Кириллом Воробьевым - 13:40 Вика Борисевич не надеется на продолжение отношений с Кириллом ВоробьевымЗеркаль: РФ готовит аннексированныйКрым для размещения ядерного оружия - 13:29 Зеркаль: РФ готовит аннексированныйКрым для размещения ядерного оружияПрезентован клип Ромы Риччи на песню "Ты нравишься мне" - 13:28 Презентован клип Ромы Риччи на песню Гончаренко и Ивченко рассказали свои версии драки - 13:22 Гончаренко и Ивченко рассказали свои версии дракиСМИ сообщили о задержании шести человек из-за беспорядков в Мадриде - 13:15 СМИ сообщили о задержании шести человек из-за беспорядков в МадридеФутболисты Кришито и Данни пожелали Кокорину скорее вернуться в строй после травмы - 13:14 Футболисты Кришито и Данни пожелали Кокорину скорее вернуться в строй после травмыРусские солидарны с МИД Британии: Мы тоже мечтаем увидеть посадки олигархов из России - 13:08 Русские солидарны с МИД Британии: Мы тоже мечтаем увидеть посадки олигархов из РоссииФранция допустила совместный с США удар по объектам в Сирии - 12:58 Франция допустила совместный с США удар по объектам в СирииГенпрокуратура передала СБУ заявление Поклонской на Порошенко - 12:58 Генпрокуратура передала СБУ заявление Поклонской на ПорошенкоШтраф за нарушения при переезде железной дороги решили поднять в пять раз - 12:58 Штраф за нарушения при переезде железной дороги решили поднять в пять раз
Последние новости
«Взбесившийся» подъемник покалечил туристов на горнолыжном курорте в Грузии (ФОТО, ВИДЕО) - 15:16 «Взбесившийся» подъемник покалечил туристов на горнолыжном курорте в Грузии (ФОТО, ВИДЕО) Управляющие компании лишают права сбора коммунальных платежей – СМИ - 15:08 Управляющие компании лишают права сбора коммунальных платежей – СМИ Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева - 15:00 Маруся Фомина ждет ребенка от Алексея Киселева Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман - 14:50 Украина планирует порвать экономические отношения с РФ — Гройсман Ученые доказали неоспоримый вред ожирения - 14:22 Ученые доказали неоспоримый вред ожирения Семья Немцова отказалась участвовать в открытии таблички на его доме - 14:21 Семья Немцова отказалась участвовать в открытии таблички на его доме Песков прокомментировал ответ России на расширение санкций США - 14:21 Песков прокомментировал ответ России на расширение санкций США Россия пообещала оказать мощнейшее давление на Великобританию - 14:21 Россия пообещала оказать мощнейшее давление на Великобританию В ООН сорвали заседание о нарушении Украиной прав крымчан? - 14:21 В ООН сорвали заседание о нарушении Украиной прав крымчан? Дума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ - 14:21 Дума рассмотрит законопроект об отмене ЕГЭ Эксгумированные останки Сальвадора Дали захоронили - 14:21 Эксгумированные останки Сальвадора Дали захоронили История кофе с древних времен до наших дней - 14:10 История кофе с древних времен до наших дней Футбольное кладбище»: появились удручающие фото стадиона «Донбасс Арена» - 14:08 Футбольное кладбище»: появились удручающие фото стадиона «Донбасс Арена»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"