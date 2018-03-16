Огнеметчики полка РХБ защиты Южного военного округа под Волгоградом начали обучение на современном тренажере «Янычар»

Огнеметчики полка РХБ защиты Южного военного округа (ЮВО), дислоцированного в Волгоградской области, приступили к курсу специальной подготовки на современном интерактивном учебно-тренировочном комплексе «Янычар».

Данный тренажер предназначен для подготовки огнеметчиков к выполнению стрельб из модернизированных реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО ПДМ-А «Шмель-М».

Учебно-тренировочный комплекс «Янычар» позволяет моделировать любые погодные условия, время года и суток, а также скорость перемещения целей.

Методика прицеливания и расчет условий проведения учебной стрельбы лазерным лучом, а также свето-шумовые эффекты, воспроизводимые при выстреле в учебном классе, на 85-90 % передают обучаемому характеристики настоящего выстрела из РПО-А «Шмель» и ПДМ-А «Шмель-М».

В ходе проведения стрельб огнеметчики будут поражать различные, в том числе и подвижные цели, в условиях прямой видимости, находящиеся на расстоянии от 150 до 600 м, а также расположенные в укрытиях на расстоянии до 800 м.

В зимнем периоде обучения каждый военнослужащий проведет за монитором учебно-тренировочного комплекса свыше 30 часов.