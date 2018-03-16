Отравившее Скрипаля вещество изучили чешские военные химики

К анализу вещества, которым в британском городе Солсбери был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, привлекли специалистов Центра охраны против оружия массового поражения (ОМП), расположенного в Вышкове (Чехия).

Этот центр специализируется на средствах защиты от оружия массового поражения. Он, как пишет пражский еженедельник Respekt, уже произвел «первичный анализ того, какое именно вещество было использовано (при отравлении Скрипаля) и как оно могло быть использовано» (цитата по РИА Новости).

Отчет об анализе направлен командованию НАТО и представителям отдельных входящих в альянс стран. О его содержании не сообщается: документ засекречен.

В публикации Respekt говорится, что в НАТО чешских военных химиков считают «первоклассными специалистами по вопросам защиты от ОМП», поскольку в 1990-1991 годах они принимали участие в войне в Персидском заливе и получили там ценный практический опыт.

Ян Пейшек из министерства обороны Чехии пояснил, что привлечение экспертов Центра охраны против оружия массового поражения к подобному расследованию — «автоматическое действие», совершаемое при любом подобном преступлении в любой стране НАТО.

Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии на уличной скамейке в Солсбери. Британское правительство считает, что их отравили нервно-паралитическим веществом российского производства.

Газета The Telegraph цитирует свои источники, которые предположили, что яд мог попасть в Британию в чемодане Юлии Скрипаль, который она по прибытии в Солсбери вместе с отцом распаковала в его квартире.

В связи с этим премьер-министр Британии Тереза Мэй в минувшую среду объявила о высылке 23 российских дипломатов, которым дали неделю на то, чтобы покинуть страну, и замораживании двусторонних контактов на высоком уровне.