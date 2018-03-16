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Пентагон обеспокоен наращиванием военной мощи России в недоступном для США регионе


Добавлено: 16 мар 2018 в 08:21, Категория: Общество
Пентагон обеспокоен наращиванием военной мощи России в недоступном для США регионе

Действия России вызывают большое опасение у Пентагона.

Ведомство с большим беспокойством наблюдает за наращиванием Российской Федерацией своего военного потенциала в Арктике.

Такое заявление сделал адмирал Гарри Харрис, глава Тихоокеанского командования ВС США, выступая на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената конгресса США.

Американский адмирал также считает, что Москва для своей выгоды использует Конвенцию ООН по морскому праву в Арктике, сообщает ТАСС.

Адмирал посетовал, что у Вашингтона нет такого права, так как США не являются участником данного договора. Харрис призвал ратифицировать Конвенцию для того, чтобы предъявить свои претензии на часть арктического шельфа.

Президент России Владимир Путин заявил, что Арктика рассматривается Москвой как один из важнейших регионов, с точки зрения безопасности страны. Президент отметил, что Россия не собирается никому грозить, однако обеспечит свою безопасность, используя преимущества территориального характера.

Такое заявление российского лидера прозвучало в документальном фильме «Путин» Андрея Кондрашова.



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Добавлено: 16 мар 2018 в 08:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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