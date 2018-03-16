Песков назвал фильм Кондрашова о Путине серьезным успехом

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что журналисту и пресс-секретарю избирательного штаба действующего главы государства Андрею Кондрашову, снявшему фильм о главе государства, удалось найти ответ на интересующий многих вопрос «кто вы, мистер Путин?».

«Многие на протяжении 18 лет задают вопрос «кто вы, мистер Путин?» и было много попыток снять кино про Путина, не всем это удавалось, удавалось единицам, это очень серьезный успех тех, кто работал с этим фильмом», — цитирует Пескова РБК.

Фильм вышел прекрасный, хотя его и не показали по телевидению — «по понятным причинам», пояснил представитель Кремля. «Поэтому он пошел через интернет, что достаточно здорово, потому что охват через интернет ничуть не меньше, чем через эфир», — напомнил Песков.

Сам герой фильма пока его не видел, сообщил пресс-секретарь Путина, но «материал у него», и он, по мнению Пескова, «как будет время, конечно, ознакомится с удовольствием».