Песков прокомментировал обвинения Лондона в адрес Путина по «делу Скрипаля»

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
Обвинения со стороны британских властей в адрес Президента РФ Владимира Путина, касающиеся его якобы причастности к предполагаемому отравлению Сергея Скрипаля, являются непростительным нарушением дипломатического этикета. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передаёт ТАСС.
Он указал, что российские власти на различных уровнях уже неоднократно заявляли, что Москва не имеет никакого отношения к этому инциденту. Читайте по теме
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«Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ничем иным как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.
Британские власти утверждают, что к отравлению нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок» бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии причастна Россия.
В связи с этим премьер-министр Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против России, которые включают высылку 23 российских дипломатов и приостановку всех двусторонних контактов на высоком уровне.
Москва категорически отрицает свою причастность к инциденту. 15 марта МИД России объявил о начале подготовки ответной высылки британских дипломатов.Читайте наши новости в Яндекс.Дзен и подписывайтесь на наш канал в Telegram
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