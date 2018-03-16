Песков прокомментировал ответ России на расширение санкций США

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал расширение санкций США в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает RT.

По словам Пескова, американскую сторону ждет «тот ответ, который посчитаем целесообразным». «Все будет сделано своевременно», - отметил представитель Кремля.



15 марта стало известно о расширении Соединенными Штатами антироссийских санкций и внесении ГРУ и ФСБ в дополнительный санкционный список.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, реакцией Москвы на санкции станет расширение ее собственного черного списка граждан США.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что американские власти могут вести новые санкции против России в связи с ситуацией вокруг отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.