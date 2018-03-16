Полиция Лондона начала расследование убийства Глушкова

Лондонская полиция ведет расследование в рамках уголовного дела об убийстве бывшего заместителя гендиректора «Аэрофлота» и соратника Бориса Березовского Николая Глушкова, говорится в официальном сообщении Скотланд-Ярда.

О смерти Николая Глушкова стало известно вечером 12 марта. Вслед за этим появились неофициальные сообщения, что основной версией следствия является суицид. Вскрытие показало, что причиной смерти Глушкова стала асфиксия.

В сообщении Скотланд-Ярда отмечается: «Управление полиции Лондона по борьбе с терроризмом, которое руководит расследованием, теперь считает смерть господина Глушкова убийством».

Отдельно подчеркивается: «На данном этапе ничто не подтверждает наличие связи с покушениями в Солсбери или свидетельств того, что он (Глушков) был отравлен».

Напомним, Глушкова нашли мертвым вскоре после обнаружения экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в бессознательном состоянии в британском городе Солсбери. Британские власти утверждают, что оба были отравлены нервно-паралитическим газом «Новичок» советской разработки.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии мог исходить лично от президента России Владимира Путина. В Кремле это обвинение назвали «шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличий».

Уголовные дела о покушении на Юлию Скрипаль и убийстве Николая Глушкова возбудил Следственный комитет России.