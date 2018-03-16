Порошенко поддержал хамское заявление министра обороны Британии в отношении России

Президент Украины Петр Порошенко выразил солидарность Великобритании, которая обвинила Россию в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом он сказал на брифинге в Краматорске.

«Сейчас химическая атака Кремля в Великобритании — это шокирующий пример применения российского нервно-паралитического оружия на территории другого государства. И это не что иное, как посягательство на суверенитет Великобритании, и сегодня власти Великобритании четко отметили, что это сделано по непосредственному указанию руководства РФ.

От имени Украины я, как президент Украины, хочу четко заявить о нашей полной и безоговорочной солидарности с народом Соединенного Королевства. Как президент я целиком и полностью разделяю позицию, которая выражена во вчерашнем совместном заявлении руководителей США, Великобритании, Франции и Германии, и наше послание России такое же, как тот месседж, который в четверг озвучил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, — замолчите и убирайтесь вон!», — сказал он.