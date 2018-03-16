Порошенко провозгласил конец АТО и начало новой операции

Украинский президент Петр Порошенко объявил завершенной так называемую антитеррористическую операцию (АТО) в Донбассе.

«Мы изменяем формат этой операции, руководство переходит к вооруженным силам Украины. Операцию изменили на "операцию Объединенных сил"», — цитирует выступление Порошенко РИА Новости.

По словам президента Украины, войска страны должны быть готовыми к «освобождению Донбасса», но приоритетным является политико-дипломатический путь урегулирования ситуации.

Первым об изменении формата операции в Донбассе сообщил глава Генерального штаба Украины Виктор Муженко. По его словам, новая фаза «предполагает четкую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей».