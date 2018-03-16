Порошенко: Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границы

Показать меню
Актуально
Британия отказалась предоставить России образцы яда по «делу Скрипаля» - 00:44 Британия отказалась предоставить России образцы яда по «делу Скрипаля» В Польше трех украинцев задержали по делу об изнасиловании - 00:49 В Польше трех украинцев задержали по делу об изнасиловании Вегетарианский фастфуд не лучше мясного: диетологи заговорили о вреде - 01:00 Вегетарианский фастфуд не лучше мясного: диетологи заговорили о вреде В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ - 01:35 В Раде считают, что главной угрозой для Порошенко является украинский народ В Сочи отчим дал признательные показания в отношении разыскиваемой девочки - 01:43 В Сочи отчим дал признательные показания в отношении разыскиваемой девочки Конте: горжусь футболистами "Челси", несмотря на крупное поражение от - 01:50 Конте: горжусь футболистами Где купить кассетный кондиционер в Краснодаре? - 01:51 Где купить кассетный кондиционер в Краснодаре? Торговые войны: США готовятся нанести еще один удар по Китаю - 01:53 Торговые войны: США готовятся нанести еще один удар по Китаю Нетаньяху заявил, что отлично сработается с Помпео - 01:57 Нетаньяху заявил, что отлично сработается с Помпео В США госпитализировали нобелевского лауреата по хими - 02:35 В США госпитализировали нобелевского лауреата по хими Теннисистки Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парах - 02:42 Теннисистки Макарова и Веснина вышли в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе в парах Вратарь "Челси" Куртуа: первый гол "Барселоны" в матче ЛЧ, бесспорно, на моей - 03:28 Вратарь Армия с народом: Бойцы ДНР и «Боевое братство» доставили гуманитарную помощь - 03:58 Армия с народом: Бойцы ДНР и «Боевое братство» доставили гуманитарную помощь жителям Докучаевска (ВИДЕО) Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН - 04:00 Британия обвинила Россию в нарушении Устава ООН МИД Франции согласует с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери - 04:01 МИД Франции согласует с Великобританией позицию по инциденту в Солсбери После расставания Джиджи Хадид с Зейном Маликом ее мать Иоланда опубликовала в - 04:08 После расставания Джиджи Хадид с Зейном Маликом ее мать Иоланда опубликовала в соцсети загадочный пост Украинский МИД призвал отобрать у России право проведения ЧМ по футболу - 04:42 Украинский МИД призвал отобрать у России право проведения ЧМ по футболу
» » Порошенко: Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границы

Порошенко: Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границы


Добавлено: 16 мар 2018 в 23:07, Категория: Новости на сегодня
Порошенко: Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границы

Российская Федерация усилила военное присутствие вдоль украинской границы. Об этом во время визита на Донбасс заявил президент Петр Порошенко, передает РБК Украина.

«Сейчас, на докладе генерал Забродский подробно доложил мне по усилению военного присутствия Российской Федерации вдоль границы, и продлению пребывания регулярных войск Российской Федерации на оккупированных территориях», – сказал он.

Президент утверждает, что с 2014 года Россия разместила и реорганизовала свои силы так, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжение как с севера, так и с востока Украины.

«Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции. Благодаря тому, что в течение последних лет мы не просто существенно усилили, мы возродили украинскую разведку, важно, что на Западе все больше осознают наконец угрозы и для Украины, и для стран Балтии, и для всей Европы», – добавил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что слова Владимира Путина о новых ракетах не впечатлили Украину.

Фото: УНИАН



Материалы по теме:

Порошенко: США готовы поддержать Украину при помощи оборонительного оружия
"По всем азимутам": Порошенко усмотрел возможность "российского вторжения"
Порошенко в панике: Разведка НАТО сообщает о рекордном количестве войск РФ у украино-российской границы
Россия и ДНР высказались против решения Порошенко о введении миротворцев ООН на Донбасс
Добавлено: 16 мар 2018 в 23:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: sharij

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Гардероб Фриды Кало теперь можно будет увидеть в музее Виктории и Альберта в Лондоне

Гардероб Фриды Кало теперь можно будет увидеть в музее Виктории и Альберта в Лондоне

Путин выступил с обращением к избирателям, призвав россиян участвовать в выборах

Путин выступил с обращением к избирателям, призвав россиян участвовать в выборах

«Динамо» проиграло со счетом 0:2 римскому «Лацио»

«Динамо» проиграло со счетом 0:2 римскому «Лацио»

ФИФА подтвердила участие всех 32 сборных в ЧМ-2018

ФИФА подтвердила участие всех 32 сборных в ЧМ-2018

Загрузка...



Лента новостей
Japan Tobacco собирается купить компанию «Донской табак» за 1,6 миллиарда долларов - 22:00 Japan Tobacco собирается купить компанию «Донской табак» за 1,6 миллиарда долларовМинздрав указал на ошибки в проекте запрета электронных сигарет - 21:43 Минздрав указал на ошибки в проекте запрета электронных сигаретСочинения древнего врача Галена читают при помощи рентгеновского излучения - 21:43 Сочинения древнего врача Галена читают при помощи рентгеновского излученияБиткоину предсказали скорое попадание под «крест смерти» - 21:43 Биткоину предсказали скорое попадание под «крест смерти»Конашенков назвал «фейком» новости об ударах ВКС РФ по Восточной Гуте - 21:43 Конашенков назвал «фейком» новости об ударах ВКС РФ по Восточной ГутеПесков назвал фильм Кондрашова о Путине серьезным успехом - 21:42 Песков назвал фильм Кондрашова о Путине серьезным успехомSiemens обещал продать две турбины для Грозненской ТЭС - 21:42 Siemens обещал продать две турбины для Грозненской ТЭСДаша Жукова открыла весенний выставочный сезон в "Гараже" - 21:36 Даша Жукова открыла весенний выставочный сезон в Ситуация под контролем: в штабе АТО рассказали о последних событиях на Донбассе - 21:22 Ситуация под контролем: в штабе АТО рассказали о последних событиях на ДонбассеПравоохранители усилили меры безопасности на территории Киева - 21:15 Правоохранители усилили меры безопасности на территории КиеваПри крушении «Черного ястреба» ВВС США на границе Ирака и САР погибли девять военных - 21:08 При крушении «Черного ястреба» ВВС США на границе Ирака и САР погибли девять военныхВ Госдуме ответили на решение Украины не пускать россиян на выборы президента - 20:42 В Госдуме ответили на решение Украины не пускать россиян на выборы президентаСобчак выступила на открытии мемориальной таблички в честь Немцова - 20:30 Собчак выступила на открытии мемориальной таблички в честь НемцоваОтравившее Скрипаля вещество изучили чешские военные химики - 20:29 Отравившее Скрипаля вещество изучили чешские военные химики
Последние новости
Стали известны подробности развода сына Дональда Трампа - 00:29 Стали известны подробности развода сына Дональда Трампа В Минобороны сообщили детали новой госпрограммы вооружений - 00:21 В Минобороны сообщили детали новой госпрограммы вооружений В академии РВСН пройдет лекция об истории ракетостроения для будущих абитуриентов - 00:15 В академии РВСН пройдет лекция об истории ракетостроения для будущих абитуриентов Напиток красоты «Ласси» - 23:53 Напиток красоты «Ласси» "Локомотив" ничем не удивил хоккеистов СКА, мы знали, как они сыграют – Широков - 23:43 Германия официально признана “самой унылой страной в мире” - 23:14 Германия официально признана “самой унылой страной в мире” Порошенко: Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границы - 23:07 Порошенко: Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границы ЦСКА на выезде обыграл "Фенербахче" в матче Евролиги - 22:56 ЦСКА на выезде обыграл ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника - 22:50 ВКС и САА устроили бойню: Уничтожены главари банд, множество боевиков, захвачена бронетехника (ВИДЕО, ФОТО 18+) Порошенко призвал Россию «заткнуться и убираться вон» - 22:43 Порошенко призвал Россию «заткнуться и убираться вон» Digitizecoin-Компания с глобальной задачей, которая заключается избавить вас от наличных средств и - 22:35 Digitizecoin-Компания с глобальной задачей, которая заключается избавить вас от наличных средств и перевести их в электронные кошельки. В 2017 году на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению - 22:35 В 2017 году на территории Самарской области выполнены социальные обязательства по обеспечению жильем 1123 военнослужащих Предсказание «спящего пророка» о Путине, России и США начало сбываться: этого в Вашингтоне боялись - 22:27 Предсказание «спящего пророка» о Путине, России и США начало сбываться: этого в Вашингтоне боялись больше всего
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"