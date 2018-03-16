Порошенко: Россия усилила военное присутствие вдоль украинской границы

Российская Федерация усилила военное присутствие вдоль украинской границы. Об этом во время визита на Донбасс заявил президент Петр Порошенко, передает РБК Украина.

«Сейчас, на докладе генерал Забродский подробно доложил мне по усилению военного присутствия Российской Федерации вдоль границы, и продлению пребывания регулярных войск Российской Федерации на оккупированных территориях», – сказал он.

Президент утверждает, что с 2014 года Россия разместила и реорганизовала свои силы так, чтобы поддержать быстрое механизированное вторжение как с севера, так и с востока Украины.

«Несколько механизированных дивизий полностью готовы к интервенции. Благодаря тому, что в течение последних лет мы не просто существенно усилили, мы возродили украинскую разведку, важно, что на Западе все больше осознают наконец угрозы и для Украины, и для стран Балтии, и для всей Европы», – добавил Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что слова Владимира Путина о новых ракетах не впечатлили Украину.

Фото: УНИАН