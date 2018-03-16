Порошенко встретился с Жаном Рено

Президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook написал, что встретился с французским актером Жаном Рено.

«Очень рад личной встрече с Жаном Рено — одним из самых любимых французских актеров как для меня, так и для миллионов украинцев. Уверен, что украинско-французский фильм «Последний шаг», в котором культовый актер участвует, будет иметь большой успех. К тому же, участие Жана Рено станет хорошей рекламой для Украины: все должны знать, что именно в нашей стране сегодня стоит снимать кино», — заявил Порошенко.





Ранее Порошенко заявил, что Украина ощутила на себе «российскую манию вмешательства».

Фото: пресс-служба Порошенко